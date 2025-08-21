Huawei, Ankara'da 2025 İçin Yeni Teknoloji Çözümlerini Sergiledi

"Huawei Europe Enterprise Roadshow 2025" kapsamında, sektörün geleceğini şekillendiren yeni çözümler Ankara'da sergilendi.

Şirketin mart ayında başlayan ve toplam 15 ülke ile 25 şehirde düzenlenecek, "Huawei Europe Enterprise Roadshow 2025" etkinliğinin, Türkiye'deki son etabı Cermodern'de gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Huawei Türkiye Kamu Çözümleri Direktörü Martin Haiying, Türkiye'nin Avrupa ve Asya arasında köprü olması dolayısıyla büyük öneme sahip olduğunu ve şirketin "Türkiye'de, Türkiye için" mottosuyla, endüstriyel zeka çözümleri alanında faaliyet gösterdiğini anlattı.

Haiying, iş ortaklarıyla fikir üretmek amacıyla birçok çalıştay düzenlediklerini belirterek, programın Ankara'da da düzenlenmesinin de bu anlamda önemli olduğunu vurguladı. Etkinliğin, Türkiye'de kamu sektörü ile güçlü bağlantılar kurmak için önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Haiying, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Huawei Enterprise'ın, Türkiye'deki bazı başarılarından bahsedecek olursak, bugün depolama ve akıllı ağ yönetimi çözümlerinde Türkiye'deki en büyük pazar payına ulaştık. Bu yıl, Türkiye için çok önemli bir yıl, çünkü 5G teknolojileri artık Türkiye'ye resmi olarak geldi. 5G, dijital zeka dönüşümünün en temel itici güçlerinden biridir. 5G, dijital ilerleme, akıllı üretim, lojistik ve ev içi teknolojilerde yeni fırsatlar da sunuyor. Biz de Huawei olarak en iyi global pratikleri Türkiye'ye getiriyor ve yerel bir düzleme adapte etmek için çalışıyoruz."

"Yapay zekaya yönelik yenilikçi çözümlerimiz var"

Huawei Türkiye Baş Teknoloji Müdürü (CTO) Fatih Akgül ise açılışta yaptığı sunumda, amaçlarının dijitalleşmeyi bütün sektörlere yayabilmek olduğunu söyledi. Kamu kuruşlarıyla ortak fayda yaratarak, Türkiye'ye değer katmak istediklerini belirten Akgül, Türkiye ekosisteminin dijital bakışının ileride olduğunu ve dijitalleşmenin oluşturabileceği rekabet ortamının çok iyi bilindiğini ifade etti.

Akgül, sunumun ardından Huawei'nin teknoloji çözümlerini sergilediği tırda, AA muhabirine ürünler ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Teknoloji tırının Ankara'da ürünleri 10. defa sergilediğini bildiren Akgül, dijital dönüşüm ve yapay zekanın kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Veriyi daha güvenli, erişilebilir ve yüksek performanslı ulaştırmaya çalıştıklarını aktaran Akgül, "Yapay zekayı nasıl etkinleştirebileceğinize yönelik yenilikçi çözümlerimiz var, onları da burada deneyimleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda her bir sektör ve kurum için de o sektöre özel çözümleri görebileceğiniz alanlarımız var." ifadesini kullandı.

Akgül, özellikle veri depolama alanında ve "Wi-Fi 7" anlamında yeni çıkan bazı ürünleri ilk defa burada duyurduklarını da kaydetti.