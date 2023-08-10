Honda'nın yenilenen Jazz e: HEV modeli 12 Ağustos'ta Türkiye'de satışa çıkacak

Honda'nın makyajlanan hibrit modeli Jazz e: HEV; yenilenen petek ızgara, ön ve arka tampondaki girintili çizgiler ve değişen jantlarla daha sportif bir görünüme kavuştu.

Honda'nın makyajlanan hibrit modeli Jazz e: HEV; yenilenen petek ızgara, ön ve arka tampondaki girintili çizgiler ve değişen jantlarla daha sportif bir görünüme kavuştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1,5 litrelik hibrit motoruyla dinamik bir sürüş sağlayan yeni Jazz e: HEV, geliştirilen motor ve donanım teknolojileriyle sınıfındaki iddiasını güçlendirdi.

Türkiye pazarında hibrit ürün gamını büyütmeye devam eden Honda, B segmentindeki hibrit modeli Jazz'ı daha sportif bir tasarım, daha güçlü motor ve gelişmiş donanım özellikleriyle yeniledi.

Tasarımındaki değişimlerle sportif bir havaya sahip olan yeni Jazz e: HEV, güçlendirilen hibrit motor teknolojisiyle daha akıcı ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Yenilenen Jazz e: HEV, yüksek konfor ve genişlik sunan iç mekanı, 1.205 litrelik bagaj avantajı, ısıtmalı ön koltukları ve direksiyonunun yanı sıra teknoloji ve güvenlik donanımlarıyla sınıfında fark yaratıyor.

Toplam 10 hava yastığı ve Honda sensing teknolojisiyle kapsamlı ve gelişmiş güvenlik donanımlarına sahip Jazz e: HEV, kristal kırmızı ve gün ışığı beyazı olmak üzere 2 renk seçeneğine sahip Advance donanım paketiyle 12 Ağustos'ta 1 milyon 390 bin TL'lik fiyatıyla Honda bayilerinde yerini alacak.

Yenilenen dış tasarımıyla daha sportif

Yeni Jazz e: HEV'de zarif ve sportif çizgiler öne çıkıyor. Modelde yenilenen petek ızgara, ön ve arka tampondaki dinamik ve girintili çizgiler de sportiflik vurgusunu destekliyor.

Ön cam çıtaları ile sütun kaplamaları diğer dış kaplamalarda kullanılan malzemelerle eşleşerek şık siyah mat bir görünüm sunuyor. Jazz e: HEV'in 16 inç siyah süslemeli yenilenen dinamik tasarımlı jantları da sportif görünümünü tamamlıyor.

Honda'nın kullanım kolaylığıyla öne çıkan modeli Jazz için yapılan iyileştirmelerde şirketin orijinal Japon "Yoo no bi" tasarım felsefesine sadık kalınıyor. Makyajlı Honda Jazz'da siyah yeni iç döşeme ve yeni koltuk kumaşları yer alıyor.

Dördüncü nesil Jazz'ın iç mekan makyajı modelin yalın, ergonomik ve kullanışlı olma niteliklerini ileri taşıyor. Honda'nın insan odaklı tasarımları çerçevesinde kullanıcı merkezli ön konsol, kabin boyunca yatay olarak uzanan zarif yapısıyla öne çıkıyor.

Görüş alanını kısıtlamayan ve ferahlık hissine katkı sağlayan iç mekanla Honda, kullanım kolaylığını tasarım değerlerinin merkezine yerleştiriyor. Ön konsolun ortasında konumlanan 9 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran ve 7 inç tam TFT gösterge paneli sürücüler için okunaklı bir yapı sunuyor.

Sürücünün ve ön yolcunun konfor seviyesini artıran özellikler arasında, ısıtmalı direksiyon ile ısıtmalı ön koltuklar yer alıyor. Çok yönlü arka sihirli koltuklar ile sunulabilen farklı kullanım kombinasyonları, yenilenen Jazz'ın işlevselliğini desteklemeye devam ediyor. Makyajlı Jazz'ın günlük kullanım için yeterli olan 304 litre bagaj hacmi, Honda mühendisleri tarafından geliştirilen sihirli arka koltukların katlanmasıyla 1.205 litreye yükseliyor.

e: HEV hibrit teknolojisi güçlendirildi

Honda'nın 20 yılı aşkın deneyimiyle geliştirdiği e: HEV teknolojisi, 1,5 litrelik i-VTEC benzinli motora bağlı iki kompakt elektrik motoru, sabit oranlı şanzıman, lityum iyon batarya ve akıllı güç kontrol ünitesinden oluşuyor.

Honda Jazz e: HEV güç-aktarma sistemi daha güçlü elektrik motoruyla gelişmiş hızlanma performansı sağlarken verimlilik korunarak da daha dinamik sürüş özellikleri sunuluyor. Araçta "EV", "Hibrit" ve "Benzinli" sürüş olmak üzere 3 mod bulunuyor. Sistem, 3 mod arasında otomatik geçiş yaparak kesintisiz, dinamik ve akıcı bir sürüş sağlıyor.

Dinamik sürüşüyle öne çıkan yeni Jazz, şehir içi ve otoyollarda verimliliğin öne çıktığı sürüş modlarıyla kullanılabiliyor. Şehir içi kullanımda EV ve hibrit sürüş modları arasında geçiş yapan sistem, otoyolda benzinli sürüşü kullanıyor. Hibrit sürüş sırasında benzinli motordan gelen fazla güç, jeneratör motoru üzerinden bataryayı şarj ederken, EV sürüş modunda ise rejeneratif fren yoluyla şarj sağlanıyor.

Gelişmiş araç içi teknolojileriyle öne çıkıyor

Yenilenen Jazz, kullanıcılara gelişmiş bir bilgi-eğlence deneyimi sunmaya devam ediyor.

Kullanıcılar, müzik, navigasyon ve telefon gibi bilgi-eğlence özelliklerine ve uygulamalarına dokunmatik LCD ekran veya sesli komut ile erişebiliyor. Daha güvenli ve ergonomik bir deneyim için temel işlevlerin fiziki düğmeleri de bulunuyor. Sistem, Android Auto ve kablosuz Apple CarPlay akıllı telefon bağlantısıyla destekleniyor.

Yeni nesil Jazz, sürüşü daha kolay ve güvenli hale getirmek için tasarlanan aktif ve pasif güvenlik teknolojilerini içeriyor. Jazz e: HEV, ön koltuğa entegre orta hava yastığı ve sürücü ile ön yolcu diz hava yastıkları dahil olmak üzere 10 adet hava yastığıyla sınıfında öne çıkıyor.

Honda Sensing aktif güvenlik teknolojisi, daha geniş görüş alanına sahip ön kamera ve gece kullanım desteğiyle güvenliği artıran çok sayıda sürüş yardımcısını standart olarak sunuyor. Çarpışma hafifletici fren sistemi, uyarlanabilir hız sabitleyici, şerit takip uyarı sistemi, trafik işareti tanıma sistemi ile Jazz e: HEV güvenli sürüş desteği sağlıyor.