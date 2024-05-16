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Hizmet Üretim Endeksi Mart Ayında Yıllık Bazda Yüzde 6,8 Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında hizmet üretim endeksi yıllık bazda yüzde 6,8 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde ise ulaştırma ve depolama hizmetleri, konaklama ve yiyecek hizmetleri, bilgi ve iletişim hizmetleri, gayrimenkul hizmetleri, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler ile idari ve destek hizmetleri de artış kaydetti. Aylık bazda ise hizmet üretim endeksi değişim göstermedi.

Hizmet üretim endeksi, martta yıllık bazda yüzde 6,8 yükselirken, aylık bazda ise değişim göstermedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 6,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,8, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 15, gayrimenkul hizmetleri 13, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 7,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 7 yükseliş gösterdi.

Hizmet üretim endeksi aylık bazda aynı kaldı

Hizmet üretim endeksi, mart ayında bir önceki aya göre değişiklik göstermedi

Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,5 yükselirken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 azalış kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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