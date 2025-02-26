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Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor

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Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan denetimlerde 2023 yılında 89 bin, 2024 yılında ise 100 bine yakın sahte sigorta işlemi tespit edildi. Sahte firmalar üzerinden prim ödemesi yapılarak emekli olan kişilerle ilgili incelemeler derinleştirilirken hizmet dökümünde "S" harfi olan kişiler sahte sigortalı olarak belirlenirken emekli maaşları da iptal ediliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigorta yoluyla haksız yere emekli olanlara yönelik incelemelerini sıkılaştırdı. Son iki yılda artış gösteren usulsüz işlemler nedeniyle 2023 yılında 89 bin, 2024'te ise 100 bine yakın kişinin sigortalılığı iptal edildi. Kurum, özellikle sahte iş yerleri üzerinden yapılan sigorta bildirimlerini mercek altına aldı ve toplamda 2 bin 114 iş yerinin sahte olduğunu belirledi.

BELİRLİ HARF KODLARI DİKKAT ÇEKİYOR

SGK'nın yaptığı incelemelerde hizmet dökümünde belirli harf kodlarıyla işaretlenen sigortalılar dikkat çekiyor. Özellikle 'S' harfi, kişinin sahte sigortalı olduğunu gösteriyor ve bu durumda emekli maaşı iptal ediliyor.

  • 'K' harfi: Kontrollü inceleme sürecinde olan iş yerlerini ifade ediyor.
  • 'Ş' harfi: Şüpheli sigortalılık tespiti anlamına geliyor.
  • 'S' harfi: Sahte sigorta işlemi yapıldığını gösteriyor ve bu durumda sigorta iptal ediliyor.

Bu kodlarla işaretlenen sigortalılar hakkında detaylı inceleme başlatan SGK, usulsüz işlemleri ortaya çıkararak hem emekli maaşlarını iptal ediyor hem de geçmişte yapılan ödemeleri geri talep ediyor.

SGK 2 FARKLI YÖNTEM UYGULUYOR

SGK, sahte sigorta nedeniyle haksız yere alınan emekli maaşlarını ve diğer sosyal güvenlik ödemelerini geri tahsil etmek için iki farklı yöntem uyguluyor:

SGK kaynaklı hatalarda: Son 5 yıllık ödemeler faizsiz geri alınıyor.

Emekliden kaynaklı sahte sigorta işlemlerinde: Son 10 yılın ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri talep ediliyor.

Bu kapsamda, sahte sigorta yoluyla emekli olduğu tespit edilen kişilerden milyonlarca lira geri tahsil edilecek. Ayrıca sahte sigorta bildiriminde bulunan iş yerlerine toplamda 2 milyar 36 milyon TL ceza kesildiği bildirildi.

SAHTE SİGORTALILIK NEDİR?

Sahte sigortalılık, fiilen çalışmayan bir kişinin bir iş yerinde çalışıyormuş gibi gösterilerek sigorta priminin yatırılması anlamına geliyor. SGK, özellikle son yıllarda bu yöntemi kullanarak haksız kazanç elde edenlere karşı kapsamlı bir inceleme başlattı. En yaygın sahte sigortalılık yöntemleri arasında eş, dost ve akrabalar üzerinden sigortalı gösterme ve emeklilik hakkı kazanmak için çalışmadan sigorta primi yatırılması bulunuyor.

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Hizmet dökümünde
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıAbdullah Kanmaz:

Son cümle tuhaf geldi adam primlerini ödemiş,yıllarca devlet dairelerinde bankamatik memurları var...onlara hem maaş hem prim yatırıldı...adam primi ödedikten sonra çalışıp çalışmaması kimi ilgilendirirki...

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Haber YorumlarıKrank Biyel:

yıllardır bu ınsanlar maaş aldılar yeni mi aklınıza geldi harekete geçmek.

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Haber YorumlarıArda Paşa:

Anayasadan bu karar döner, tabiki anayasa kalmışsa! neticede primini ödeyen şahıs isterse şirkete gider isterse gitmez sanane

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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Bugüne kadar cukkaladıkları haram paralar da faiziyle birlikte tahsil edilsin.

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Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

Ne alaka. Sen primini almışsın şirket sahte yada gerçek sen primini almışsın. bir ceza varsa artık şirkete ve vergilerinedir. primi yatmış emekliliğin iptali ne alaka devletin derdi napayım da kimseya para ödemeyeyim. peki adamlara ödedikleri primleri geri ödeyecek misin yok. saltanat devletine döndü ülke. Bu insanlar o şirketlerde çalıştırıldılar kendileri yapmadı ama devlet o şirketi kuran karantor mevki erkan desteklilere karışmaz bu insanların maaşlarına gözdiker. Allahın adaleti varsa hepin

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Haber YorumlarıYakup Başaran:

sonuçta pirim yatmış mı? devletin yapacağı çalışanın sigortalı çalışmasını sağlamak ve primlerini doğru ve zamanında almak…

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Haber Yorumlarıkadiroecal:

aslında sırf seçimleri kazanmak için EYT denen bir uygulama başlatan Devletimiz de suçlu. Asıl EYT yi devre dışı bırakmak gerek . Ayrıca SGK ya borçu olan Belediyelere neden ceza uygulanmıyor. 200 Milyar borç varsa önce ordan ballanmalı . Tabiiki Halka suç işleyenlere ceza kesilsin. Anne Babanın ölümünü fırsat bilen ayrılan ama birlikte yaşayanlara göz atsınlar. Milletvekili olup hem maaş hem Emekli olanlara da baksınlar . Bmce yukarıdan başlamak lazım en etik olanınıdır

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Haber Yorumlarıgumusss390:

ah Serap yaktın beni

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Daha geriye dönük araştırılsın , milyonlar çıkar böyle maaş alan…

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Haber YorumlarıSezgin Avcı:

Herkese eşit bir SGK sistemi şart mağdurların mağduriyetleri giderilmeli Adalet herkese lazım!!!!

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