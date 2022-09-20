Trabzon haberleri... Trabzon'da Açılan Çikolata Eğitim ve Üretim Atölyesi Çalışmalarına Başladı

Gelen Trabzon haberlerine göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında İçişleri Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Trabzon Ticaret Borsası ile Trabzon Ortahisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle oluşturulan Çikolata Üretim ve Eğitim Atölyesi, çalışmalara ve üretime başladı.

ESRA NUR PERVAN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında İçişleri Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Trabzon Ticaret Borsası ile Trabzon Ortahisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle oluşturulan Çikolata Üretim ve Eğitim Atölyesi, çalışmalara ve üretime başladı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Çikolata Eğitim ve Üretim Atölyesi'ni ziyaret ederek çalışmaları inceledi, atölye görevlilerinden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"GENÇLERİMİZ İSTİHDAM ALANINDA MESLEK SAHİBİ OLMUŞ OLACAKLAR"

"Trabzon Ticaret ve Sanayi Odamızın öncülüğünde bugün burada ziyaret ettiğimiz Trabzon'umuza yeni bir marka olarak hayata geçireceğimiz Hisariçi Çikolata Üretim ve Eğitim Atölyesi'ni burada beraber gezdik. Burası İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun da himaye ve destekleriyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yine paydaşı olduğu, bunun yanında öncü olarak da Trabzon Ticaret ve Sanayi Odamızın, diğer yandan Ticaret Borsamızın yine paydaşı olduğu, Milli Eğitim Bakanlığımızın da yine işin içerisinde olduğu yine paydaşı olduğu böyle sivil toplum kuruluşlarıyla devletimizin ilgili birimlerinin de beraber ortaklaşa kurulumunu yaptığımız çikolata üretim ve eğitim atölyemiz olarak inşallah burası faaliyet verecek. Tabiri caizse Trabzon malumunuz fındık üretiminin de yapıldığı illerimizden birisi. İşte çikolatanın da en önemli girdisi olan fındık üretiminin de yapıldığı bu ilimizde olan Trabzon'un tescillenmiş özel markasıyla bu tarihi Trabzon'un Hisariçi alanı içerisinde böyle bir atölyenin kurulması inşallah ilimize ayrı bir katma değer ayrı bir değer katacağına inanıyoruz. Buradaki gençlerimiz bir taraftan çikolatayla ilgili ARGE çalışması içerisinde bulunurken diğer taraftan da hem kendilerini yetiştirmiş olacaklar. Bu da yarın onlar buradaki aldıkları eğitimin sonunda istihdam alanında da kendileri inşallah meslek sahibi olmuş olacaklar. Bu anlamda gerçekten çok güzel bir proje. Ortak bir akıl etrafında buluşarak güzel bir projeye inşallah Trabzon Ticaret ve Sanayi Odamız imzasını atmış oldu."