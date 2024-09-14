Üye Girişi
Haberler

Hisarcıklıoğlu, Van'ın Turizm ve Gastronomi Potansiyelini Tanıttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Van'da düzenlenen Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı ziyaret etti ve kentin turizm potansiyelini canlandıracak projeler üzerinde durdu.

Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Van'ın turizm potansiyelini canlandırmak ve ticaretin hareketlenmesine yönelik projelerin sürdüğünü belirterek, "Daha önce 52 bin kişilik Van kahvaltısıyla dünya rekoru kırmıştık. Şimdi de ikinci kez düzenlenen fuarla Van'ın eşsiz yeme içme kültürünü tanıtıyoruz" dedi.

Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Van TSO öncülüğünde kentte düzenlenen bir takım program ve ziyaretlere katılmak üzere Van'a geldi. İlk olarak Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu, meclis üyeleri, oda organ üyeleri ve oda/borsa başkanları tarafından Van Ferit Melen Havalimanı'nda karşılanan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, daha sonra Van Valiliğini ziyaret etti. Vali Ozan Balcı tarafından karşılanan Hisarcıklıoğlu, valilik anı defterini imzaladı. Vali Balcı'ya "Cihan Harbi'nde Türkler" kitabını hediye eden Hisarcıklıoğlu, görüşmede Van ile ilgili istişarelerde bulundu.

Başkan Hisarcıklıoğlu daha sonra Van TSO tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Van Gurme ve Gastronomi Fuarı"nı ziyaret etti. Burada horon ile karşılanan Hisarcıklıoğlu, fuara ve fuarcılığa ilişkin görüşlerini paylaştı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Van, gastronomide hak ettiği yeri alacak. Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde gerçekleştirilen Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı ziyaret ettik. Stantları gezerek bilgi aldık. Van, doğru yolda ilerliyor. Şehirlerin de ruhu vardır. Aslolan, o ruhu yaşatmaktır. Şehrin ruhuna sahip çıkan Van Ticaret ve Sanayi Odamızın Başkanı Necdet Takva ve ekibini kutluyorum" dedi.

Van Expo Fuar Alanı'nda düzenlenen Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nda stantları gezen Rifat Hisarcıklıoğlu, fuar ile ilgili bilgiler aldı.

Başkan Hisarcıklıoğlu'nun bir sonraki durağı da Van TSO oldu. Van TSO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Hisarcıklıoğlu'na Van spor forması hediye edildi. Hisarcıklıoğlu, Van TSO'da "İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı. Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, bölgenin gelişimi ve marka değerinin arttırılması adına yürütülen çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, Van'ın turizm potansiyelini canlandırmak ve ticaretin hareketlenmesine yönelik projelerin sürdüğünü belirterek, "Daha önce 52 bin kişilik Van kahvaltısıyla dünya rekoru kırmıştık. Şimdi de ikinci kez düzenlenen fuarla Van'ın eşsiz yeme içme kültürünü tanıtıyoruz" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Van'ın geleneksel ürünlerinin korunması amacıyla elde edilen coğrafi işaret tescillerine de dikkat çekerek, "18 ürünümüz coğrafi işaret aldı. Bu, yerel ürünlere sahip çıkmak için önemli bir adım" dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın, 5 yıldızlı hizmet sunan bir oda haline geldiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Odamız akrediteli bir kuruluştur ve denetimlerden başarıyla geçmiştir. Bu durum, Van TSO'nun kalitesi hakkında önemli bir göstergedir."

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un sağladığı imkanlarla Van'a önemli eserler kazandırıldığını ifade ederek, "Van'da bir fen lisesi ve ilköğretim okulu yapıldı, Erciş'te ise yeni bir okul ve spor salonunun açılışı gerçekleşecek" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Hisarcıklıoğlu, istihdam oluşturan işletmecilere plaketleri takdim ederek, bölgedeki işletmelerin kalkınmasına yönelik desteklerinin süreceğini belirtti.

Program hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Başkan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ödül törenin ardından Doğu Anadolu Bölge Başkanları Toplantısı ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Toplantısı'nı Van TSO'da gerçekleştirdi. Son olarak Van Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, ardından Van'dan ayrıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

van

Narin Güran cinayeti hala aydınlatılamadı! İşte savcıya göre cinayetin failleri

İşte savcıya göre Narin'i öldüren kişi

 Salim Güran'a açıkça soruldu: Narin'in annesi ile ilişkin var mı?

Salim Güran'a açıkça soruldu: Narin'in annesi ile ilişkin var mı?

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakan yardımcısı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakan yardımcısı görevden alındı
Savcılık, çocuğu için harekete geçti! Jahrein, cezaevine ters kelepçeyle götürüldü

Konu mide bulandırıcı olunca, çocuğu için de harekete geçildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları! Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri!
title