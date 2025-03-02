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Hidamet Asa, UZZK'nın Yönetim Kurulu Üyesi Seçildi

Hidamet Asa, UZZK'nın Yönetim Kurulu Üyesi Seçildi
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Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin 2024/2025 yılı Olağan Genel Kurulu'nda yeniden seçilerek görevine devam edeceğini duyurdu. Asa, UZZK'nın sektöre yön verme rolünden ve projeler üretme sorumluluğundan gurur duyduğunu ifade etti.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2022 yılından bu yana yönetim kurulunda Başkan Yardımcısı olarak yer aldığı Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin (UZZK) 2024/2025 yılı Olağan Genel Kurulu'nda yeniden seçilerek güven tazeledi. 2028 yılına kadar UZZK'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam edecek olan Başkan Asa, sektöre yön veren bu üst kuruluşta görev alıyor olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

21 Mayıs 2007 tarihinde yetki belgesi alarak kurulan ilk Ürün Konseyi olarak varlığını sürdüren Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin (UZZK), 2024/2025 yılına ait Olağan Genel Kurulu, İzmir'deki merkez binasında gerçekleştirildi. Kamu niteliğinde bir sivil toplum kuruluşu olan ve aynı zamanda sektörün çatı kuruluşu rolü de oynayan UZZK, sektörün tüm temsilcilerini bir araya getiren Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sektörü tetikleyecek önemli başlıkları da masaya yatırdı.

Başkanlık görevini Dr. Mustafa Tan'ın yürüttüğü UZZK Yönetimi'nde zeytin ve zeytinyağı sektörleri için önemli hamlelere imza atarak, uluslararası standartlarda projeler ürettiklerini ifade eden Başkan Hidamet Asa, "Başta Bursa olmak üzere Marmara Bölgesi'nde lider olan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı olarak, sofralık ve yağlık zeytin rekolte tespit çalışmalarında tek yetkili kuruluş olma kimliğine sahip UZZK'nın yönetimindeki görevimi sürdürüyor olmaktan dolayı gurur doluyum. 2028 yılına kadar bu vazifeyi devam ettirme sorumluluğu, beni sektörümüz adına sürükleyici projelere imza atmak için perçinledi" şeklinde konuştu. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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