Hibe desteği 200 üreticinin yüzünü güldürdü

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, kalite ve verimin artması amacıyla küçükbaş hayvancılıkla uğraşan ailelere yönelik başlattığı damızlık koç ve teke hibe destek projesi tamamlandı. 2. etap dağıtımı yapılan projeyle 200 aileye toplamda 100 kıl keçisi, 200 karya koç ve 100 ivesi koç teslim edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan üreticilerin sürülerinde verim ve kalitenin düşmesine engel olmak için başlattığı projeyi tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Verimliliği Artırma Projesi 2. etap dağıtım programı Denizli Ticaret Borsası (DTB) Canlı Hayvan Pazarı'nda gerçekleştirildi. Kuraları tek tek çekilen küçükbaş hayvanlar üreticilere teslim edildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, küçükbaş hayvan üreticilerine destek olmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde başlattıkları projenin 2. dağıtım programının başarıyla tamamlandığını söyledi. Küçükbaş hayvan üreticilerinin 3 yılda bir yapması gereken koç/teke değişimini yapmadığını, bunun da sürülerde verim ve kaliteyi düşürdüğünü belirten Başkan Zolan, sürülerde kan tazelemeyi amaçladıkları projeyle bu sorunun önüne geçileceğini kaydetti.

"Onların mutlu olması bizleri de mutlu edecektir"

Destek projesi ile 17 ilçeden başvuran 100 yetiştiriciye 200 baş Karya koçluk toklu, 50 yetiştiriciye 100 baş İvesi ırkı koçluk toklu ve 50 yetiştiriciye de 100 baş Kıl Keçisi tekelik çepiç olmak üzere 200 aileye toplamda 400 baş damızlık koç ve teke desteği verdiklerini ifade eden Başkan Zolan, "Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu desteğimiz inşallah yetiştiricilerimizin sürülerinde kalite ve verimliliği artıracak. Üreticilerimiz daha çok kazanacak, daha mutlu ve huzurlu olacak. Onların mutlu olması bizleri de mutlu edecektir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi