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HepsiJET, Taşıma Hacmini Yüzde 97 Artırdı

HepsiJET, Taşıma Hacmini Yüzde 97 Artırdı
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HepsiJET, yılın üçüncü çeyreğinde Hepsiburada platformu dışındaki perakendecilere sunduğu taşıma hacmini geçen yıla göre yüzde 97 artırarak 2 bin 750 şirkete hizmet verdi. Ayrıca, 'Bugün Teslimat' gibi esnek çözümlerle müşteri memnuniyetini artırmaya devam ediyor.

HepsiJET yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Hepsiburada platformu dışındaki perakendecilere sunduğu taşıma hacmini yüzde 97 artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada'nın platform dışında da marka ve işletmelere taşımacılık hizmeti sağlayan kargo teslimat girişimi HepsiJET, e-ticaret ve perakende alanındaki müşteri havuzunu ve taşıma hacmini büyütmeye devam ediyor.

Kargo taşımacılığı sektöründeki fark yaratan yaklaşımıyla ve yenilikçi teslimat yöntemleriyle adından söz ettiren HepsiJET, taşıma hacmindeki büyümeyi de sürdürüyor.

Hepsiburada platformu dışında perakendecilere sunduğu taşıma hacmini yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 97'lik artıran HepsiJET'in, dış müşterilerinin toplam taşıma hacmi içindeki payı da yüzde 35'i aştı. Bu artışla birlikte HepsiJET'in dışarıda hizmet verdiği şirket sayısı yaklaşık 1800'den 2 bin 750'ye yükselmiş oldu.

HepsiJET, Hepsiburada üzerinden satılan ürünlerin yüzde 74'ünü teslim ederek yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 puan artış sağladı. Yine aynı dönemde Hepsiburada üzerinden verilen beyaz eşya veya mobilya gibi büyük hacimli siparişlerinin yüzde 69'unun teslimatı HepsiJET XL ile tarafından gerçekleştirildi. Bu oran 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 57'ydi.

"Bugün Teslimat", "Yarın Randevulu Teslimat", "Yarın Kapında", "Kapında İade" gibi müşterilere sunduğu esnek çözümleriyle öne çıkan HepsiJET, 2024 yılı aralık ayı ortasına kadar elde ettiği, müşterilere söz verilen günde veya daha öncesinde teslimatın yapılması anlamına gelen net teslimat performansında yüzde 96'lık bir oran yakaladı. Aynı zamanda firmanın müşteri sadakatini ve memnuniyetini ölçen Net Tavsiye Skoru ise 88 puan oldu.

Kasım ayında dakikada 606 teslimat gerçekleştirildi

Bu yıl Efsane Kasım maratonu için özel olarak hazırlanan ve önemli yatırımlar yapan HepsJET, e-ticaret ve lojistikte rekor iş hacmi artışı görülen kasım boyunca 11 milyon kilometre yol kat ederek dakikada 606 teslimat gerçekleştirdi. Efsane Kasım boyunca operasyonel yoğunluğa rağmen net teslimat performansında ise yüzde 98'lik bir oran elde edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HepsiJET Genel Müdürü Atilla Alver, bugün itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde 250'ye yakın şubesiyle hizmet sunan HepsiJET'in, aynı zamanda Türkiye'deki farklı işletmelere de katma değerli hizmet sunduğunu belirtti.

Alver, HepsiJET'i sadece Hepsiburada'ya rekabet avantajı sağlayacak, müşterilerine daha iyi bir deneyim yaşatacak bir araç olarak görmediklerini kaydederek, "HepsiJET, bizim sektörü dönüştürme, sektörü daha iyiye götürme, ekosistemdeki tüm paydaşları en iyi teknoloji ve sürdürülebilirlik örnekleriyle tanıştırma vizyonumuzun da bir göstergesi. Bu vizyonla Hepsiburada platformu dışındaki perakendecilere sunduğumuz taşıma hacmimizi yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla iki katına çıkardık." açıklamasında bulundu.

2024'ün ilk yarısında filolarına ekledikleri 24 adet sıfır emisyonlu elektrikli araçları, yapay zekaya dayanan ve TÜRKPATENT tarafından onaylı "Çok Araçlı Rota Optimizasyonu" uygulamalarıyla sürdürülebilirlik alanında kendilerini sürekli olarak geliştirme hedefinde olduklarını aktaran Alver, "Sektörü dönüştürme motivasyonumuzu arkamıza alarak inovatif ve çevreci projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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