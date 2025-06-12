Hepsiburada, Pazar Günü Teslimat Hizmetini Başlattı

Hepsiburada, Pazar Günü Teslimat Hizmetini Başlattı
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Hepsiburada, müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla pazar günleri de teslimat hizmeti sunmaya başladı. Bu hizmet, 81 ili kapsıyor ve siparişlerin daha hızlı ulaşmasını sağlıyor. Şirket, lojistik altyapısını güçlendirerek, haftanın 7 günü kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyor.

Hepsiburada, müşteri beklentilerine hızlı yanıt vermek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla pazar günleri de teslimat hizmetini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 81 ili kapsayan hizmet ile müşteriler, Hepsiburada üzerinden verdikleri siparişleri için artık pazar gününü de teslimat tarihi olarak seçebiliyor.

Pazar günü teslimat hizmeti, Hepsiburada platformundaki iş ortaklarına da önemli avantajlar sağlıyor. Siparişlerin Pazar günü teslim edilmesiyle, ürünlerin müşterilere ulaşma süresi kısalıyor ve teslimat süreçlerinde oluşabilecek yoğunluklar azalıyor.

Satıcılar, bu sayede daha yüksek müşteri sadakati ve iş hacmini artıran bir deneyim sağlarken, söz konusu hizmetten platformda yer alan HepsiJET ile anlaşmalı satıcılar da faydalanabiliyor.

Şirket, pazar günü teslimat hizmeti kapsamında lojistik operasyonlarını da güçlendiriyor. Bu süreçte transfer merkezlerinden saha ekiplerine kadar birçok noktada altyapı ve personel yatırımları yapılarak, sistemin haftanın 7 günü kesintisiz şekilde hizmet sunabilmesi sağlanıyor. Uygulama kapsamında çalışan sayısı yüzde 8 artırılarak ek istihdam da yaratıldı.

"Kullanıcılarımızın günlük programlarına uyum sağlamaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Lojistik Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Karadoğan, tüketicilerin alışverişlerinin ne zaman ve nasıl teslim edileceği konusunda esneklik talep etiklerini ve bu beklentilerinin satın alma kararlarını da doğrudan etkilediğini belirtti.

Karadoğan, müşterilerinin beklentilerine karşılık verebilmek adına lojistik kabiliyetlerini sürekli geliştirdiklerini ve hizmet standartlarını her geçen gün yükselttiklerini aktardı.

Türkiye'nin 81 ilinde devreye soktukları pazar günü teslimat hizmetleriyle sektörlerinde fark yaratan bir yeniliğe daha öncülük etmenin mutluluğunu yaşadıklarını paylaşan Karadoğan, "Bu kapsamda pazar günü teslimat çözümümüzle kullanıcılarımızın günlük programlarına uyum sağlamaya devam ediyoruz. Hem müşterilerimiz hem iş ortaklarımız için verimli yapılar kurmaya ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yenilikleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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