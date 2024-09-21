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Hepsiburada, Deprem Bölgesindeki KOBİ'lere 6,8 Milyar Lira Ticaret Hacmi Sağladı

Hepsiburada, Deprem Bölgesindeki KOBİ'lere 6,8 Milyar Lira Ticaret Hacmi Sağladı
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Hepsiburada'nın 'Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü' programı sayesinde deprem bölgesindeki KOBİ'lerin e-ticaret hacmi 6,8 milyar liraya ulaştı. Kadın girişimcilere özel desteklerin yanı sıra yeni E-Ticaret İhtisas merkezlerinin açılması da planlanıyor.

Hepsiburada'nın deprem bölgesinde Mart 2023'te başlattığı "Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü" programı kapsamında, bölgedeki KOBİ'ler ve esnafın Hepsiburada üzerinden gerçekleştirdiği ticaret hacmi 6,8 milyar liraya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada'nın 1,5 yıl önce başlattığı Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programının sonuçları açıklandı.

Deprem bölgesinde kalıcı refahın tesisine katkı sunmak amacıyla devam eden program kapsamında bölgedeki KOBİ ve esnafın Hepsiburada üzerinden yaptığı ticaretin hacmi 6,8 milyar lira oldu.

Depremden sonra Hepsiburada ile e-ticarete başlayan yeni işletmelerin sayısı ise 4 bin 654'e yükselirken, programdan yararlanan toplam aktif işletme sayısı 8 bin 897 oldu. Kadınlara yönelik özel desteklerle, kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerinin sayısı 3 bin 700'e, bu işletmelerin ticaret hacmi ise 480 milyon liraya ulaştı.

Kahramanmaraş'ta E-Ticaret İhtisas Merkezleri açılacak

Ayrıca Hepsiburada, bölgedeki e-ticaret ekosistemine verdiği desteği güçlendirmek amacıyla açtığı E-Ticaret İhtisas Merkezleri'ne Kahramanmaraş'ta bir yenisini ekliyor. Adana ve Hatay'ın ardından Kahramanmaraş'ta açılacak merkez, satıcıların lojistik, pazarlama ve eğitim gibi konularda daha kapsamlı destek almasını sağlayarak halihazırda e-ticaret yapanları büyümesine, yeni başlayanların hızlı adaptasyonu ve gelişimine katkı sunuyor.

Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır, deprem bölgesinden tüm Türkiye'ye ve dünyaya 10 milyar liralık satış hacmi yaratmak hedefiyle yola çıktıklarını belirtti.

Tanır, Hepsiburada olarak ilk günden beri deprem bölgesinde olduklarını ve bölgenin sürdürülebilir kalkınmasının kararlı ve uzun vadeli destekçisi olduklarının altını çizerek, "1,5 yıldır devam eden programımızın sonuçlarını her üç ayda bir paylaşmayı, deprem bölgesiyle dayanışmayı gündemde tutmak adına önemsiyoruz. Hem bölgedeki ticari ve sosyal hayatın canlanmasına destek oluyor hem de kalıcı refahın sağlanmasına katkı sunuyoruz. İki yılın sonunda 10 bin işletmeye ulaşmayı, 120 bin kişinin doğrudan istihdamına, 500 bin kişinin geçimine katkıda bulunmayı hedeflemiştik. Şu an bu hedefimize büyük ölçüde yaklaştık." ifadelerini kullandı.

Çocukların eğitim ve oyuna erişimini artırmayı amaçlayan Hepsiburada'nın Bir Gülüş Yeter projesinin tüm uygulamalarını depremin ardından bölgeye yönlendirdiklerini aktaran Tanır, çocukların keyifli ve nitelikli vakit geçirmelerine katkıda bulunmak için okulları, konteyner kentleri ziyaret ederek etkinlikler düzenlediklerinin bilgisini verdi.

Tanır, müşterilerinin katkısıyla büyüyen kitap ve oyuncak kampanyasıyla 235 bin çocuğa ulaştıklarını anlatarak, "Bu ay okula dönüş döneminde de çocuklar derse mutlu başlasın istedik ve Hepsiburada tasarımı seksekleri Kahramanmaraş'taki okul bahçelerine uygulayarak teneffüsleri renklendirdik. Hayata Destek Derneği ile yaptığımız bu pilot çalışmayı önümüzdeki dönemde yaygınlaştırmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yüzde 80 kadın kotası uygulayarak kadın mühendislerin güçlendirilmesine de destek veriyoruz"

Deprem bölgesindeki gençlerin yetkinliklerini geliştirmek, kariyer yolculuklarını desteklemek, e-ticaret sektörü profesyoneli ya da girişimcisi olma yönünde yollarını açmak için de çalıştıklarını belirten Tanır, "Yarınlara Söz" eğitim ve staj programını ikinci kez depremden etkilenmiş üniversite öğrencileri için başlattıklarını kaydetti.

Tanır, staj programına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yarınlara Söz programına kendi ya da ailesi 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenmiş, üniversitelerin mühendislik fakültelerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi gençler başvurabiliyor. Programı son iki yıldır SistersLab (Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği) işbirliğiyle yürütüyoruz ve yüzde 80 kadın kotası uygulayarak kadın mühendislerin güçlendirilmesine de destek veriyoruz. Bu yıl 500'ün üzerinde başvuru alan programımızın eğitimleri Ekim'de başlayacak. Programı başarıyla tamamlayan 10 genç, Hepsiburada'da staj imkanı yakalayacak."

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi

Hepsiburada Deprem

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