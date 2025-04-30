Hemşireliğin Değişim Potansiyeli Sempozyumu Düzenlendi

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunca, hemşirelik mesleğinin değişim ve liderlik potansiyeline dikkati çekmek amacıyla "Dünyayı Değiştirme Gücüne Sahip Hemşireler" temalı sempozyum düzenlendi.

Maltepe Üniversitesi Süha Arın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sağlık alanının geleceğine etki edecek güncel konu başlıkları uzmanlar tarafından masaya yatırıldı.

Sempozyumun açılışı, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen ile Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ece Alagöz tarafından yapıldı.

Etkinlik kapsamında, "Sağlık Sisteminde Güçlü Hemşirelik: Politikadan Uygulamaya", "Yapay Zeka ve Dijital Sağlıkta Hemşirelik", "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Hemşirelik" başlıklarıyla oturumlar gerçekleştirildi.

Sempozyum, hemşireliğin sadece sağlık hizmetlerinde değil aynı zamanda toplumsal değişimde de nasıl güçlü bir aktör olduğunu ortaya koymayı hedefliyor.

"Hemşirelerin karar verme süreçleri de dahil birçok rolü var"

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ece Alagöz, AA muhabirine, sempozyumla geleceğin hemşirelerine, genç meslektaşlarına ilham vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Sempozyumu bu yıl "Dünyayı Değiştirme Gücüne Sahip Hemşireler" temasıyla düzenlediklerini vurgulayan Alagöz, söz konusu temanın Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) teması olduğunu anlattı.

Alagöz, temayla sorumluluk alanına sahip hemşireler olarak, hem dijitalleşme hem teknoloji hem de sürdürülebilirlik alanlarında nerede olduklarını, ne kadar adapte olabildiklerini göstermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Sempozyumun bir diğer amacının da hemşirelerin rollerinin sadece hasta bakımı olmadığına dikkati çekmek olduğunu ifade eden Alagöz, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda sağlık politikalarını etkileme gücü var, liderlik etme yetenekleri var, karar verme süreçlerine etkin katılma gibi aslında birçok rolümüz var. Bunları da burada hep birlikte tartışmayı amaçlıyoruz. Aslında neredeyiz, bu değişen dünyanın neresindeyiz, ne kadar adapte olabiliyoruz, rollerimizi buralarda ne kadar sunabiliyoruz. Aynı zamanda görünürlüğümüzü artırmak istiyoruz."

Alagöz, "Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu olarak, çağın gerekliliklerine cevap veren, teknolojik, insan haklarını ve etik ilkeleri temele alan bir eğitim anlayışı benimserken, öğrencilerimizi de bu alanda yetiştirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Hemşireliğin sağlık sistemlerinde merkezi bir rol üstleneceğini belirten Alagöz, "Bizler de aslında Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu olarak bu dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Alagöz, öğrencilerine, geleneksel rolden çıkıp değişen dünya içerisinde hasta bakımında ve taburculuk sonrasında da ne kadar etkin rol alabileceklerini, dijitalleşen dünyada ve teknolojik gelişmeleri kliniğe nasıl adapte edebileceklerini göstermek istediklerini kaydetti.