Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek iddialarına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek iddialarına yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek'in "Ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik" dediği iddialarını yalanladı. Açıklamada "Uydurma haber anlayışını kınıyoruz. Bu çerçevede kulis, iddia tarzında bilinçli algı oluşturma gayretiyle yapılan bu tarz haberler hakkında hukuki haklarımızı kullanacağız" denildi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, bugün Bakan Mehmet Şimşek'le ilgili ortaya atılan iddiaları yalanladı.

"19 MART OPERASYONU ÖNCESİNE GELEMEDİK" DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Şimşek'in mide rahatsızlığı yaşadığı, "Ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik" dediği ve üzgün olduğu iddialarının yer aldığı habere sert tepki gösterildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Nefes Gazetesi'nde Nuray Babacan tarafından, Sayın Bakanımızın yakın çevresine 'Ekonomik hedefler açısından hâlâ 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik' şeklindeki iddiası gerçek dışıdır." ifadeleri yer aldı.

"UYDURMA HABER ANLAYIŞINI KINIYORUZ"

Açıklama şöyle devam etti: "Nuray Babacan'ın, gazetecilik ilkelerine aykırı biçimde hareket ettiği, 5N1K kuralına uymadığı ve haberin doğruluğunu teyit etmek için Bakanlığımızla iletişime geçmediği görülmüştür. Gazetecinin, 'Sayın Bakan çevresine şunu dedi, bunu dedi' tarzındaki uydurma haber anlayışını kınıyoruz. Bu çerçevede, kulis, iddia tarzında bilinçli algı oluşturma gayretiyle yapılan bu tarz haberler hakkında hukuki haklarımızı kullanacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek iddialarına yalanlama

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
