Özelleştirme İdaresi Başkanlığı üç ildeki 8 taşınmazı satacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara, Adana ve Aydın'da bulunan 8 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştiriyor. İhaleye katılmak isteyenlerin teklif vermesi gereken son tarih ise 18 ve 19 Şubat olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), üç ildeki 8 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki üç, Yenimahalle ilçesindeki iki, Adana'nın Çukurova ilçesindeki bir, Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerindeki birer taşınmaz, "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

Taşınmazlara ilişkin ihale şartnamesi bedeli 5 bin lira ile 25 bin lira, geçici teminat bedeli de 600 bin lira ile 17 milyon lira arasında belirlendi.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların, Ankara Gölbaşı'ndaki taşınmazlar için 18 Şubat, Ankara Yenimahalle ile Adana ve Aydın'daki taşınmazlar için 19 Şubat'a kadar teklif vermesi gerekiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden teklif alarak pazarlık usulüyle yapılacak ve açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
