Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati'den devraldı

Hazine Ve Maliye Bakanlığı görevini Nureddin Nebati'den devralan Mehmet Şimşek, "Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı yükseltmektir. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır." dedi.

Bakanlıktaki devir teslim töreni bürokratlar, Bakanlık çalışanları ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Şimşek, törende yaptığı konuşmada, bayrak ve hizmet yarışında bu değerli emaneti kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunarak, küresel zorlukların sürdüğü ve 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketinin yaşandığı son 1,5 yıllık dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini büyük bir fedakarlık içinde ifa eden Nureddin Nebati'ye teşekkürlerini iletti.

Bu dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta önemli kazanımlar elde edildiğini dile getiren Şimşek, gelecek döneme ilişkin hedeflerini anlattı.

Şimşek, hükümetin temel hedefinin toplumsal refahı yükseltmek olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro-finansal istikrarı önceliklendireceğiz. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla, Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır."

"Çalışmalarımızı ilgili bakanlıklar ve kurumlarla güçlü bir koordinasyonla yürüteceğiz"

Söz konusu öncelikler çerçevesinde çalışmalarını eş güdüm içinde ilgili bakanlıklar ve kurumlarla güçlü bir koordinasyon sağlayarak yürüteceklerinin altını çizen Şimşek, "Bu yoğun dönemde en büyük yardımcım Bakanlığımızın değerli kadroları olacaktır. Hem başbakan yardımcılığı hem de bakanlık yaptığım dönemden biliyorum ki Hazine ve Maliye Bakanlığı, güçlü insan kaynağı ve liyakatli kadroları ile her zaman ön planda olmuştur." diye konuştu.

Şimşek, attıkları her adımın ve aldıkları her kararın Türkiye'ye duyulan güveni artırması ve istikrarı güçlendirmesi açısından önemini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bugün Sayın Bakan'ımızdan devraldığımız bu bayrağı inşallah daha da yukarılara çıkarmak için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde geceli gündüzlü çalışacağız. Pandemi, küresel finansal zorluklar ve depremle birlikte sadece ülkemiz değil tüm dünya zorlu bir imtihandan geçiyor. Sayın Bakan'ımıza bu yoğun süreçteki çalışmaları, gayretleri nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Şahsıma zorluklar ve yüksek beklentilerle dolu ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız."

"Tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye inancıyla ilerledik"

Nebati de 2 Aralık 2021'de göreve başladığını belirterek, Türkiye ve dünya açısından kritik bir dönemde kendisine Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini teslim eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Görevini kutlu bir emanet görüp en iyi şekilde yerine getirebilmek için hiçbir zorluk karşısında yılmadan mesai arkadaşlarıyla gece gündüz çalıştığını dile getiren Nebati, her adımın milletin ortak menfaatleri doğrultusunda ve makamın getirdiği sorumluluk duygusuyla atıldığını ifade etti.

Nebati, tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye inancıyla ilerlediklerini belirterek, "Bizler için en önemlisi, milletimizle yan yana verdiğimiz bu mücadeleye bir vazife bilinciyle yaklaşarak ve en ufak bir gaflete düşmeden aralıksız hizmete devam etmektir." dedi.

Kuruluşundan bu yana AK Parti'nin teşkilatlarında aktif şekilde çalıştığını anlatan Nebati, şunları kaydetti:

"Bizler, her daim milletimize hizmet etmeyi, ülkemize eserler kazandırmayı en esaslı ve en temel vazifemiz olarak görmeyi sürdüreceğiz. Bu kutlu yolculukta, en küçüğünden en büyüğüne kadar üstlendiğimiz her vazife, milletimize hizmet sevdamızın kıymetli ve eşsiz birer durağı olmuştur. Bu anlayışla, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 3 dönem milletvekilliği, MKYK üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi birçok görevi en iyi şekilde ifa etmek için tüm gayreti gösterdim. Yüreği Türkiye Yüzyılı sevdasıyla çarpan bir kardeşiniz olarak, beni bütün bu makamlarda görev alma onuruna eriştiren, böylece milletimize ulaşmak, onları dinlemek, onların hayatına dokunmak, hak ettikleri hizmete ulaşmalarına vesile olmak kıvancını ömrüme sığdırmayı bana nasip eden Rabb'ime hamdediyorum."

Son 5 yılda bir yandan küresel ve bölgesel gelişmeler sonucu karşı karşıya kalınan sınamaları aşmak, bir yandan da yerli ve milli üretim ekonomisinin Türkiye'de giderek güçlenmesini sağlamak için mücadele verdiklerini dile getiren Nebati, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güçlü ve kararlı liderliğiyle her alanda ülkemizin önünü açarak bizleri Türkiye Yüzyılı vizyonumuza adım adım taşıyan Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere tüm kabine arkadaşlarıma, Bakanlığımız bünyesinde birlikte mesai yapma imkanı bulduğum Sayın Berat Albayrak'a ve Sayın Lütfi Elvan'a, bakan yardımcılarıma, ülkemiz için beraberce ter döktüğümüz, özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma, yan yana mücadele verdiğimiz tüm gönül dostlarıma ve bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen aziz milletimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca tüm fedakarlıklarıyla bana her daim güç veren eşime ve aileme de huzurlarınızda teşekkürlerimi sunmak isterim. Sayın Bakan'ımızın yeni dönemde başarılı olacağına inancım tamdır. Türkiye Yüzyılı için tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davamız için 'Durmak yok, yola devam' diyerek sizleri muhabbetle selamlıyor, her birinizi Allah'a emanet ediyorum."

Devir teslim sonrasında iki Bakan da birbirine çiçek takdim etti. Nebati, Şimşek'e "Hoş geldiniz. Allah kolaylıklar versin." dedi.