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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
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Enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geriye dönük fiyatlama davranışındaki katılığın, hizmet enflasyonunda düşüşün yavaş gerçekleşmesine neden olduğunu belirterek "Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Bu dönemi önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız istikrar dönemi takip edecek" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Veriler yıllık enflasyonun yüzde 50'nin altına gerilediğine işaret etti. Böylelikle yıllık enflasyon üç yılın ardından ilk kez politika faizinin altına geriledi. Enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"GERİYE DÖNÜK FİYATLAMA DAVRANIŞI..."

Bakan Şimşek açıklamasında "Eylülde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,6 puan düşüşle yüzde 49,4'e geriledi. Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 28,3 ile görece düşük seviyedeyken geriye dönük fiyatlama davranışı kaynaklı katılık, hizmet enflasyonunda düşüşün yavaş gerçekleşmesine neden oluyor" dedi.

TEK HANELİ ENFLASYON İÇİN TARİH VERDİ

Tek haneli enflasyon için 2025 yılının ikinci yarısını işaret eden Bakan Şimşek, "Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Bu dönemi önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız istikrar dönemi takip edecek. Tüm politikalarımızı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda eşgüdüm içinde ve kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz. Enflasyonu düşürmek sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek aynı zamanda vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracaktır" ifadelerine yer verdi.

Bakan Şimşek'in o paylaşımı;

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Mehmet Şimşek Dezenflasyon Politika Ekonomi Finans Güncel Maliye

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