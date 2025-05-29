Hazine, Tunceli ve Diğer Şehirlerdeki Taşınmazları Özelleştiriyor

Hazine, Tunceli ve Diğer Şehirlerdeki Taşınmazları Özelleştiriyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi, Tunceli, Mersin, Aydın, Muğla ve Ankara'daki bazı taşınmazları açık artırma ile özelleştirecek. İhaleye katılmak isteyenlerin son tekliflerini 18 ve 25 Haziran tarihlerine kadar vermeleri gerekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Tunceli'nin Ovacık, Mersin'in Tarsus, Aydın'ın Kuşadası, Muğla'nın Bodrum, Ankara'nın Çankaya ilçelerindeki bazı taşınmazları "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'nin konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'ndeki Muğla'nın Bodrum ilçesi Karakaya Mahallesi'ndeki, Tunceli'nin Ovacık ilçesi Pulur Mahallesi'ndeki, Mersin'in Tarsus ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki, Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'ndeki taşınmazlar özelleştirilecek.

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle yapılacak ihale, açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Tunceli, Mersin, Aydın ve Muğla'daki taşınmazlar için ihaleye katılmak isteyenlerin 18 Haziran'a kadar, Ankara'daki taşınmaz için ihaleye katılacak olanların ise 25 Haziran'a kadar son tekliflerini vermeleri gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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