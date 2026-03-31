Hazine ve Maliye Bakanlığı borç stoku verilerini açıkladı

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin hazine garantili dış borç stoku, 31 Aralık 2025 itibarıyla 19,1 milyar dolar, kamu net borç stoku da 8 trilyon 564 milyar lira oldu.

Bakanlık, 31 Aralık 2025 itibarıyla Hazine garantili dış borç, kamu net borç ve Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 15 trilyon 14 milyar lira olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 23,8 oldu.

Kamu net borç stoku ise 8 trilyon 564 milyar lira olarak hesaplanırken stokun milli gelire oranı yüzde 13,6 olarak kaydedildi.

