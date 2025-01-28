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Hazine Bakanı Şimşek son verileri "kritik" şeklinde yorumladı

Hazine Bakanı Şimşek son verileri
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son enflasyon verileri hakkında "kritik" yorumunda bulundu. Şimşek, "Enflasyon beklentilerinin, önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyona ilişkin son verileri sosyal medya hesabında yorumladı.

Enflasyonda düşüşün devam ettiğini belirten Şimşek, enflasyon ile dezenflasyon arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Şimşek şöyle konuştu:

Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde. 2024 yılı Mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti. Ancak beklentiler halen enflasyon görünümüne göre yüksek.

Hazine Bakanı Şimşek son verileri 'kritik' şeklinde yorumladı

"ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ"

"Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir. Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz.

Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız."

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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