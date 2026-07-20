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Hazine ve Maliye Bakanlığından 19,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 22 Temmuz 2026 valörlü ve 19 Temmuz 2028 itfa tarihli 19 milyar 851,5 milyon lira tutarında sabit getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Satış bilgileri Merkez Bankası sistemi üzerinden iletilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 19 milyar 851,5 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 19 milyar 851 milyon 540 bin lira tutarında 22 Temmuz 2026 valörlü, 19 Temmuz 2028 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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