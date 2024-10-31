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Haydarpaşa ve Sirkeci Garları Kültür Sanat Merkezi Olacak

Haydarpaşa ve Sirkeci Garları Kültür Sanat Merkezi Olacak
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının asla alışveriş merkezi veya otel olarak kullanılmayacağını, kültür sanat merkezleri ve millet bahçeleri olarak tasarlanacağını açıkladı.

İSTANBUL (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Haydarpaşa ve Sirkeci'de tren olacak, kültür sanat merkezi olacak, millet bahçesi olacak. Asla AVM ve otel olmayacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy turizm verilerinin yanı sıra Haydarpaşa ve Sirkeci garları hakkında da açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, "Haydarpaşa ve Sirkeci tren garında asla AVM ve otel olmayacak" diye konuştu.

Haydarpaşa ve Sirkeci tren garına ilişkin de bilgi veren Bakan Ersoy, "Haydarpaşa, aslına uygun olarak inşa edilecek. Burada demiryolu ve tren taşımacılığı devam edecek. Sirkeci Garı'nda da çalışmaların tamamlanmasının ardından şu anda atıl durumda olan tescilli yapılar Göç Müzesi, Tematik Müze, resim galerisi gibi yapılar kültür sanat kapsamında kullanılacak. Sirkeci Garı'nda çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Avrupa yakasında bölge tarihinin izlerinin gelecek nesillere aktarılması sağlanacak" şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy, "2026 Ekim ayında, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Haydarpaşa ve Sirkeci Kültür vadilerini İstanbulluların hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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