Hatay Havalimanı'ndaki çalışmaların 2026 yılında tamamlanması hedefleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda devam eden çalışmaları 2026 yılında tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda yaptığı incelemelerin ardından kentte yürütülen ulaştırma ve altyapı projelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hatay'ın, 6 Şubat depremlerinden fazla etkilenen şehirlerin başında yer aldığını belirten Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nın bulunduğu alandaki faylanma ve zemin sıvılaşması sebebiyle kalıcı yüzey deformasyonları ve yaklaşık 1,5 metreye varan kalıcı oturmalar görüldüğünü, pist ve çevresindeki alanın da bu oturmadan etkilendiğini anlattı.

Uraloğlu, depremden sonra öncelikle insani yardım ve tahliye uçaklarının kullanımı için gerekli çalışmaları hızla yaparak pisti kısa sürede hizmete aldıklarını anımsattı.

Hatay Havalimanı'nı benzer afetlerde dahi görevini sürdürebilecek kalıcı ve güçlü bir altyapıyla yeniden ayağa kaldırmak için kapsamlı bir süreç yürüttüklerine işaret eden Uraloğlu, 21 Kasım 2023'te de yapım çalışmalarına başladıklarını aktardı.

"Güçlendirme çalışmalarımızı da bir taraftan yürütüyoruz"

Uraloğlu, şu ana kadar 2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti hizmete aldıklarını söyledi.

Toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun, yeni pist ile apron arasındaki bağlantı taksi yolunun, regülatör binası ve ısı merkezinin inşa çalışmalarını tamamladıklarını belirten Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Tekrardan güçlü şekilde ayağa kaldırdığımız Hatay Havalimanı'mızda bu yılın 11 ayında geçen yıla göre yüzde 68 artışla 433 bin 348 yolcumuza hizmet verdik. Bu yıl KKTC ve Düsseldorf seferleriyle havalimanımızda dış hat uçuşlarını da başlattık. Ayrıca, depremde zarar gören yaklaşık 5 kilometrelik Hatay Havalimanı bağlantı yolundaki çalışmalarımızı da tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Şu anda Hatay Havalimanı'nın 3 bin metre uzunluğundaki ana pistindeki kaplama beton imalatlarına devam ediyoruz. Bununla birlikte çevre güvenlik yolundaki yenileme çalışmaları, terminal binası ve lojman binalarındaki güçlendirme çalışmalarımızı da bir taraftan yürütüyoruz."

Uraloğlu, ekim ayında havalimanının operasyonel kapasitesini artıracak önemli bir aşamaya daha geçtiklerini bildirerek, yeni itfaiye ve ana nizamiye binaları, ilave apron ve kamu havacılık apronu ile bu alanların altyapısını kapsayan "muhtelif binaların yapımı ve apron genişlemesi" çalışmalarına fiilen başladıklarını aktardı.

Bu çalışmalar kapsamında binalarda zemin iyileştirme yöntemi olarak belirlenen fore kazık imalatlarının da devam ettiğini anlatan Uraloğlu, "İlave apron sahalarında ise kazı ve dolgu işlemlerini tamamladık, üstyapı çalışmalarına başladık. Tüm bu çalışmalarımızı 2026 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Burada 2 bin 720 metre uzunluğundaki taksi yolu, acil pist ve ana pist 3 bin metre. Yani biz Hatay'a iki pist yapıyoruz. Hatay'ımızda bundan sonra bakım vesaire gibi hiçbir çalışma vesilesiyle pisti, havalimanını kapatmayacağız. Bu, havalimanımızı çok daha yüksek kapasitede kullanma imkanı sağlamış olacak. Türkiye'deki bu anlamdaki birkaç havalimanımızdan birisi de Hatay olmuş oldu." dedi.

"Hatay'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 86 milyar 748 milyon lira yatırım"

Hatay'da yürütülen çalışmaların sadece hava yoluyla sınırlı olmadığını belirten Uraloğlu, Bakanlık olarak Hatay'da ulaştırmanın tüm modlarını eş zamanlı ele aldıklarını ifade etti.

Uraloğlu, Hatay'ın yeniden ayağa kalkma sürecinde ulaşımı bir bütün olarak gördüklerini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bu yana Hatay'ımızın ulaşım ve iletişim altyapısı için 86 milyar 748 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. 2002'de 151 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 500 kilometreye, 172 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 439 kilometreye yükselttik. 6 Şubat depremlerinin ardından ilimizde Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 140 kilometrelik deprem konutu bağlantı yolunun 102 kilometresinde çalışmalarımızı tamamladık. Yani biten her deprem konutuna ulaşımı da sağlamış olduk. Ayrıca, Hatay'da Kırıkhan-Reyhanlı yolu, Ceyhan-Toprakkale-İskenderun devlet yolu ve İskenderun-Antakya Otoyolu gibi 15 karayolu projesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz."

"Şantiye kurulum çalışmalarını başlattık"

İskenderun-Antakya Otoyolu'nun temelinin geçen yıl atıldığını anımsatan Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla daha hızlı ve güvenli şekilde ulaşım sağlayacaklarını söyledi.

Uraloğlu, Hatay'a alternatif ulaşım altyapısı kurma açısından önem taşıyan "Dörtyol-Hassa Arası Otoyol ve Demir Yolu Tüneli" projesinin de yer teslimini yaptıklarını belirterek, "Projede şantiye kurulum çalışmalarını başlattık. Tünellerle İskenderun-Gaziantep ile İskenderun-Kahramanmaraş güzergahlarında ulaşımı kısaltarak bu bölgede var olan büyük ticaret hacminin ulusal ve uluslararası ulaşım yollarına dağılımını kolaylaştıracağız. Bu projeyle beraber Hatay'ımıza yüksek hızlı trenimizi de ulaştırmış olacağız." diye konuştu.

Demir yoluyla yük taşımacılığında önem arz eden İskenderun OSB İltisak Hattı Projesi'nin etüt çalışmalarını tamamladıklarını da ifade eden Uraloğlu, bu hatla, bölgede faaliyet gösteren çok sayıda ağır sanayi tesisinin ulusal demir yolu ağına erişimini sağlayacaklarına dikkati çekti.

Uraloğlu, depremden sonra kıyı yapılarında oturma, rıhtımlarda çökme ve zeminde yüzeysel sıvılaşma olduğunu tespit ettiklerini de bildirerek, şunları kaydetti:

"İskenderun Balıkçı Barınağı'nın onarımı işini tamamladık. Ana ve tali mendireği onararak çöken ve bozulan rıhtımı yeniledik. Dörtyol, Işıklı Konacık balıkçı barınaklarının onarım işlerinin ihalelerini yaptık ve yapım çalışmalarına yakın zamanda başlayacağız. Samandağ Çevlik Balıkçı Barınağı'nın onarım işi ihalesini de 29 Aralık'ta gerçekleştireceğiz. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum, depremin ilk anından itibaren devlet olarak tüm imkanlarımızla Hatay'ın yanında olduk. Bugün de buradayız. Yarın da Hataylı hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Öte yandan etkinlikte Bakan Uraloğlu'na, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay milletvekilleri Kemal Karahan, Adem Yeşildal ve Abdulkadir Özel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de eşlik etti.