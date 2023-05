Hatay'da tarladan son soğanlar sökülüyor

Fiyatıyla gündem olan kuru soğanın Amik Ovası'nda hasadı bitiyor

Tarladan 1 kilogram soğanın fiyatı 4 ile 6 lira arasında çıkıyor

HATAY - Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Hatay'ın Amik Ovası'nda turfanda soğan hasadının sonuna gelindi. Sıcak havaya aldırmayan işçilerin tarafından sökümü yapılan soğanın fiyatı tarladan 4 ile 6 lira arasında çıkıyor.

Birkaç ay önce yüksek fiyatıyla gündemden düşmeyen kuru soğanda hasatların başlamasıyla fiyat hızla geriledi. Türkiye'nin en önemli arazilerinin bulunduğu verimli Amik Ovası'nda da soğan hasadında sona gelindi. Mevsimlik tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde tarlaya girip, soğan sökümünü gerçekleştiriyor. Tarlalardan sökülen ürünler 4-5 TL'ye satılarak kamyonlara yüklenip hallere ve ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Ekim fazlalığı ve yüksek verimin ardından bu hasatla piyasada soğanın fiyatının dengelendiği bildirildi. Soğan hasadı ve binlerce soğan çuvalı drone ile de görüntülendi.

Aynı zamanda soğan üreticisi de olan Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, sezon başında soğanın fiyatının yüksek olduğunu neredeyse altın gibi vitrine koymalık duruma geldiğini hatırlattı.

"Devletimizin aldığı karar tüketiciyi korumak"

Adana, Hatay, Gaziantep ve diğer yerlerde soğan hasadı başladıktan sonra fiyatın hızla düştüğünü ifade eden Zaroğlu, "Önce yetiştirenler güzel para kazandı. İhracatın yasaklanması burada tabiki amaç tüketiciyi korumak, biz devletimizin almış olduğu bu kararı destekliyoruz. Devletimizin yanındayız. Ama burada üreticinin de korunması gerektiğini söylüyoruz. Her taraf soğan çuvallarıyla dolu. İnsanlar bu malı satamayınca, pazarlamayınca heder olup gidecek bu. Burada önemli olan insanların bir plan program dahilinde özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bölgede ürün bazlı programların yapılmasını gereğinden fazla ekim sahası tonaj da iyi olduğu zaman maalesef işte soğan gördüğünüz gibi yerinde kaldı" dedi.

"4 ile 6 lira arasında"

Soğan ihracatıyla üreticiye destek olunmasını isteyen Zaroğlu, " Soğanın fiyatını tarlada şuan 4 ile 6 liraya kadar düştü son zamanlarda. Daha önceleri 15 ile 17 liraya kadar satıldı ama daha sonra işte bölgelerde ürünün yetişmesi, ürünün, verimin yüksek olması piyasayı etkiledi. Burada tek çare ihracatın açılıp ürünlerin dışarı gitmesidir. Burada yetişen beyaz soğan, lokantalarda kullanılan tatlı soğandır. Türkiye'de en erken yetişen bölgedeki ürünümüz bu. Bir ay içerisinde satılmazsa bozulup gidecek ama maalesef insanlar özellikle çiftçiye yönelik çok para kazanıyormuş gibi "soğan 30 liraya satıldı, soğan 20 liraya satıldı" şeklinde itham ediyorlar. Yok öyle bir şey" dedi.

"Hükümetimizi soğanla bile mukayese etmeye çalıştılar"

Soğanın tarladan en az kilosunun 10 liradan çıkması gerektiğine değinen Zaroğlu, " Yoksa şu an 5 liraya 6 liraya satılıyor. Bu da insanlara para kazandırmaz. Bir zaman geliyor ki bütün her taraf soğan oluyor, bir zaman geliyor her taraf pamuk oluyor. Bu böyle olmaz. İşte sezonun başında altın gibi oldu. Bütün Türkiye hükümetimizi bile soğanla mukayese etmeye çalıştılar. Soğan, buğday değil stoklayamazsınız. Bunları bir ay içerisinde eritmek zorundasınız. Yoksa bu mal bozulur. Onun için insanlar malı tarladan kaldırıyorlar. Zararına da olsa satmak istiyorlar"ifadelerine yer verdi.