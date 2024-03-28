Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Erkenci Karpuz Hasadı Mayıs Sonunda Başlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Erzin ilçesinde seralarda yetiştirilen erkenci karpuzda mayıs ayı sonunda hasat bekleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan Hatay'ın bereketli toprakları ürün çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Amik Ovası başta olmak üzere her ilçede farklı meyve ve sebze yetiştirilirken, Erzin ilçesinde seralarda yetiştirilen erkenci karpuzda tarım işçilerinin çapa mesaisi başladı. Burnaz sahilinde çiftçilik yapan Velican İnce, ektiği karpuzun bakımını yaklaşık 20 işçiyle yapıyor. Özenle yetiştirilen erkenci karpuzda hasadın mayıs ayı sonunda başlaması bekleniyor.

15 dönümlük arazisinde kumun avantajını kullanarak karpuz yetiştiren İnce, "15 dönümlük alana karpuz ektim. Araziye ekilen karpuzların bakımı için yaklaşık 20 kişiyle çalışıyoruz. Karpuza bakım yapıyoruz. Karpuzların otlarını çekiyoruz ve temizlik yapıyoruz. Erzin ilçesinde genelde karpuz yetiştirilmez. Biz burada kumun avantajını kullanıyoruz" dedi.

"Mayısın sonu veya haziranın başı gibi karpuz hasadı yapıyoruz"

Mayıs sonunda erkenci karpuzda hasadın başlayacağını belirten çiftçi İnce, "Kumun avantajını kullanmak için erken ekiyoruz. Erken hasat etmeye çalışıyoruz. Mayısın sonu veya haziranın başı gibi karpuz hasadı yapıyoruz. Hasat zamanı belli olmuyor ama genelde o dönemde belli oluyor. Karpuz fiyatları aşağıya veya yukarıya doğru oynuyor. Marketle tarla arasında fiyat yarı yarıya oynuyor. Tarladan da satış yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kahramanmaraş Hatay Erzin Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yarın okullar tatil mi? 29 Mart Cuma günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2024: Seçim yasakları nelerdir, ne zaman başlıyor, bitiyor? OY KULLANMAMA CEZASI! Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? Seçim tarihi değişir mi? Seçim ertelenirse ne zaman, hangi tarihte yapılır? İptal durumunda yeni seçim tarihini duyuruldu! NİSAN AYI MEMUR MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK Mİ? 2024 Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2024 seçim görevi iptal etme! Seçim sandık görevi iptal edilir mi? Sandık görevine gitmeyenlere ne ceza verilir? YKS BAŞVURU TARİHİ | YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS'ye nereden başvurulur? ÖSYM Başvuru ekranı! IC ENTERRA YENILENEBILIR ENERJI HALKA ARZ NE ZAMAN? Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor? 2024 KPSS başvuruları ne zaman? Başvuru nereden yapılır? ÖSYM BAŞVURU EKRANI! Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı, oy kullanırken gerekli mi? Oy kullanırken gereken belgeler neler? Fenerbahçe ligden çekildi mi? Fenerbahçe ligden çekilecek mi, neden çekiliyor? 31 Mart 2024 Pazar günü havalar nasıl? Seçim günü hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl? Emekli promosyonları bugün mü veriliyor? Emekli promosyon başvurusu nereden yapılır? 31 Mart Yerel Seçimleri 2. Tura kalırsa ne olur? Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Merve Veziroğlu'nun eşi tutuklandı mı? Merve Veziroğlu davasında son durum ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title