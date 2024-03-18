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Hatay'da Alternatif Ürün Bezelyenin Hasadı Başladı

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Depremin vurduğu Hatay'ın Arsuz ilçesinde vatandaşlar tarafından alternatif ürün olarak bezelye yetiştirilmeye başlandı. Ramazan ayında hasadına başlanan bezelye tarladan kilogram fiyat 50 TL'den alıcı buluyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde alternatif ürün olarak ekimi yaygınlaşan bezelyede hasat başladı,

Depremin vurduğu Hatay'ın bereketli topraklarında ürün çeşitliliği artmaya devam ediyor. Arsuz ilçesinde vatandaşlar tarafından alternatif ürün olarak bezelye yetiştirilmeye başlandı. Ramazan ayında hasadına başlanan bezelye tarladan kilogram fiyat 50 TL'den alıcı buluyor.

Tarlasında ektiği bezelyenin hasadına başlayan kadın çiftçi Yeter Yeğen, "Bizim burada Mart ayında başlar, Nisan'ın ortalarında biter. İyi, güzel olur, verimli oldu yağışlardan dolayı. Her sene değişiyor belli olmuyor, tadı daha güzeldir" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hatay Arsuz Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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