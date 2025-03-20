Hasan Ekmen: Türkiye ekonomisi son 20 yılda büyük bir başarı elde etti

MÜSİAD Finansal Hizmetler, Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu Başkanı Hasan Ekmen, Türkiye ekonomisinin son yıllardaki büyüme sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Ekonominin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü ifade eden Ekmen, enflasyon ve tedarik zinciri krizinin piyasalar üzerindeki etkilerini değerlendirdi. 2027 yılında emlak ve inşaat sektörünün büyüyeceğini öngören Ekmen, yapay zekânın hizmet sektöründeki rolünü de ele aldı.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ SON 20 YILDA BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE ETTİ"

Türkiye ekonomisinin son 20 yılda büyük bir büyüme kaydettiğini belirten Ekmen, bu süreçte üretimin ve Anadolu sermayesinin önemine vurgu yaptı. Enflasyonun 2024'te büyük bir problem olduğunu dile getiren Ekmen, "2025 yılı için enflasyon beklentimiz yüzde 23 ile yüzde 25 arasında" dedi. Ayrıca, pandemi döneminde tedarik zincirinin kopmasının cari açık ve döviz kuru dalgalanmalarına neden olduğunu ifade etti.

"EN İYİ BOYKOT ÜRETMEKTİR"

Üretimin Türkiye ekonomisi için kritik bir nokta olduğunu belirten Ekmen, ekonomik bağımsızlık için yerli üretime daha fazla odaklanılması gerektiğini söyledi. "En iyi boykot, üretmektir" diyen Ekmen, 2050 yılında Türkiye'nin Polonya ile birlikte dünyanın önemli ekonomik güçlerinden biri olacağını öngördü. Türkiye'de işsizlik sorununun değil, iş beğenmeme sorununun olduğunu belirterek iş gücü piyasasına dair değerlendirmelerde bulundu.

"SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ İŞ GÜCÜ PİYASASINI ETKİLEYECEK"

Ekmen, yapay zekânın hizmet sektöründe önemli bir dönüşüm yarattığını ve hizmet kalitesini artıracağını söyledi. Öte yandan, Suriyelilerin aniden ülkelerine dönmesi durumunda Türkiye'de iş gücü piyasasında ciddi eksiklikler yaşanacağını belirtti. Ekmen, bu durumun bazı sektörlerde iş gücü açığına neden olabileceğini vurgulayarak, sürecin dikkatle yönetilmesi gerektiğini ifade etti.