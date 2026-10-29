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Hamzabeyli'de tır çıkışları 3 gün sonra yeniden başladı, sürücülere rahatlama sağladı

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Hamzabeyli'de tır çıkışları 3 gün sonra yeniden başladı, sürücülere rahatlama sağladı Haber Videosunu İzle
Hamzabeyli'de tır çıkışları 3 gün sonra yeniden başladı, sürücülere rahatlama sağladı
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Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda vize ve geçiş belgesi sorunu yaşayan sürücüler için tır çıkışları 3 gün sonra yeniden başladı. Sürücüler, Bulgaristan'da sorun görünmediğini ancak Romanya ve Macaristan'da belirsizliğin sürdüğünü, kendilerine 2 ay 1 günlük süre verildiğini söyledi.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli Gümrük Kapısı karşısındaki Bulgaristan gümrüğünde Schengen vizesi, oturum ve geçiş belgeleri konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten sürücüler, son gelişmelerin ardından 3 gün sonra tırların yeniden hareket etmeye başladığını söyledi.

Avrupa ülkelerine yük taşıyan Türk tır şoförleri, yaşadıkları vize ve geçiş sorunlarının uluslararası taşımacılığı olumsuz etkilediğini belirtiyor. Sürücüler, ticari taşımacılık amacıyla Avrupa ülkelerine seyahat ettiklerini vurgulayarak, kendilerinin turist olarak değerlendirilmemesi ve mesleklerinin şartlarına uygun çözümler üretilmesi gerektiğini ifade etti.

Tır sürücülerinin Schengen vizesi sorunları üç bakanlık tarafından yakından takip ediliyor. Konunun ilgili kurumların gündeminde olması, sınır kapılarında sorun yaşayan sürücüler açısından önem taşıyor.

Uluslararası taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren şoförler, vize ve geçiş süreçlerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesini, mesleki faaliyetlerini sürdürebilmeleri için kalıcı çözümler geliştirilmesini istiyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda hareketliliğin yeniden başlamasının ardından konuşan bir tır şoförü Kadir Mutlu, devlet yetkililerinin girişimleriyle kendilerine 2 ay 1 günlük süre verildiğini söyledi. Sürücü, mevcut durumda sınır kapısının açıldığını ve çıkışların başladığını belirtti.

"Kapılar açıldı, çıkışlar başladı"

Bulgaristan geçişinde şu an için bir sorun yaşanmadığını ifade eden sürücü Kadir Mutlu, güzergahın devamında ise belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekti. Romanya ve Macaristan gibi ülkelerde nasıl bir uygulamayla karşılaşacaklarını bilmediklerini belirten Mutlu, "Oradan ileride ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Bu saat itibarıyla kapı açıldı, çıkışlar başladı. Bulgaristan'da şu an için sorun görünmüyor ancak ileride ne olacağını bilmiyoruz" dedi.

Sınır kapısındaki hareketliliğin başlaması sürücüler açısından rahatlama sağlarken, Avrupa güzergahında yaşanabilecek muhtemel sorunlara ilişkin endişeler devam ediyor. Tır şoförleri, vize ve geçiş sorunlarının geçici uygulamalarla sınırlı kalmamasını, uluslararası taşımacılığın sürdürülebilirliği için kalıcı çözümler üretilmesini bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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