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Savunma sanayii mayıs ayında ihracatını yüzde 33,9 artırdı

Savunma sanayii mayıs ayında ihracatını yüzde 33,9 artırdı
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, mayıs ayında savunma ve havacılık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artarak 992 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Ocak-mayıs döneminde ise ihracat yüzde 29,5 artışla 3 milyar 863 milyon dolar oldu.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma ve havacılık sanayimiz mayıs ayında güçlü büyümesini sürdürdü. 2026 yılı Mayıs ayında savunma ve havacılık sanayimiz, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,9 artışla 992 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, mayıs ayı dış ticaret verilerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Görgün, "Savunma ve havacılık sanayimiz mayıs ayında güçlü büyümesini sürdürdü. 2026 yılı Mayıs ayında savunma ve havacılık sanayimiz, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,9 artışla 992 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Ocak-mayıs döneminde ise ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,5 artışla 3 milyar 863 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Elde edilen bu sonuç; savunma ve havacılık sanayimizin üretim kapasitesinin, mühendislik yetkinliğinin, ihracat kabiliyetinin ve uluslararası rekabet gücünün somut bir göstergesidir. Yüksek katma değerli ürünlerimiz, sahada etkinliği kanıtlanmış sistemlerimiz ve genişleyen uluslararası iş birliklerimiz ihracat performansımızı desteklemeye devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade ve stratejik vizyon doğrultusunda; savunma ve havacılık sanayiimiz teknoloji geliştiren, üreten ve ihraç eden yapısını kararlılıkla güçlendirmektedir. Derinleşen ekosistemimiz, artan üretim kapasitemiz ve sürdürülebilir ihracat anlayışımızla ülkemize değer üretmeye devam edeceğiz. Bu başarıda emeği bulunan savunma sanayii şirketlerimize, çalışanlarımıza, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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