Halkbank'ın ABD Yüksek Mahkemesi'ne Temyiz Başvurusu Redd edildi

Güncelleme:
Halkbank, ABD'de aleyhine açılan ceza davasıyla ilgili Yüksek Mahkeme'ye yaptığı temyiz başvurusunun reddedildiğini açıkladı. Banka, hukuki sürecin henüz tamamlanmadığını belirtti.

Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, ABD'deki ceza davası kapsamında Yüksek Mahkeme'ye yaptığı temyiz başvurusunun reddedildiğini bildirdi.

KAP açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Halkbank'ın ABD'de devam etmekte olan ceza davasıyla ilgili süreçte İkinci İstinaf Mahkemesi, Bankamızın teamül hukuku açısından dokunulmazlık talebini 22.10.2024 tarihinde reddetmişti. İkinci İstinaf Mahkemesi'nin aleyhimize verdiği bu kararla ilgili olarak Bankamızın ABD Yüksek Mahkemesi (Supreme Court of the United States) nezdinde yaptığı temyiz başvurusu, anılan Yüksek Mahkeme tarafından 6 Ekim 2025 tarihinde reddedilmiştir. Bu gelişme, hukuki sürecin tamamlandığı anlamına gelmemektedir. Süreç olağan akışında ilerleyecek olup Bankamız tüm yasal haklarını kullanmaya devam edecektir."

Açıklamada, ABD ve Türkiye arasında mutabakatlar çerçevesinde hukuki bir uzlaşma zemini yakalamaya yönelik girişimlerin de ayrıca olumlu yönde devam etmekte olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu - Ekonomi
