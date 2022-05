Halkbank 84. yaşını kutluyor - Haberler

Küçük esnaf ve sanayi erbabına uygun koşullarla kredi kullandırma amacıyla 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde kurulan Halkbank, bu yıl 84. yaşını kutluyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank, kuruluşunun 84. yılında kuruluş misyonu doğrultusunda esnaf-sanatkarlar, girişimciler ve KOBİ'lere finansal imkanlar sunarken, önemli altyapı projelerine de destek sağlayarak, ülke kalkınmasındaki güçlü etkisini sürdürüyor.

Halkbank, Önce Halk, Sonra Bankayız vizyonu ışığında kurumsal ve bireysel müşterilerine sunduğu finansal seçeneklerle Türkiye'deki ekonomik istikrarın korunması yolundaki misyonunu aksama olmaksızın devam ettiriyor.

Banka, yeni yaşına girerken, Türkiye'nin 4. büyük bankası konumuyla aktif büyüklüğünü 965,3 milyar TL'ye yükseltti.

Reel sektörün ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümlerle Türkiye'nin büyümesine 84 yıldır büyük katkı sağlayan Halkbank, kuruluş misyonuna uygun şekilde KOBİ'lere, esnaf ve sanatkarlara önemli destekler sunmayı sürdürdü.

Halkbank, KOBİ kredilerinde büyüklüğünü 255 milyar TL'lik hacim ve yüzde 18,4'lük pazar payıyla sektördeki lider konumunu korudu.

Son 5,5 yılda milli ekonomiye sağladığı 1,5 trilyon TL'yi aşan destek ile reel sektörün destek verdi. Önemli altyapı projelerine de destek sağlayarak, ekonomik ivmenin çeşitlenmesine katkı sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Müşterilerimizle bütünleşmiş şekilde halkın bankası olmanın onurunu tüm kalbimizle hissediyoruz. Gençliğimizin enerjisi, 84 milyonun gücü ve ticari hayata verdiğimiz destekle aşamayacağımız hiçbir engel yok. Türkiye'ye inanıyoruz, gelecek biziz." ifadelerini kullandı.

2022'nin ilk çeyreğinde 807,8 milyar TL'ye ulaşan toplam kredi rakamıyla ülke ekonomisine finansal seçenekler sunmayı aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Bankamızın dün olduğu gibi bugün de başarısının arkasında tüm çalışanlarımızın emeği bulunmaktadır. Birlik, beraberlik, çalışma tutkusu, her gün aynı motivasyon ve istekle işlerimizin başındayız ortak hedeflerimize ilerliyoruz. 23 bin 500 kişilik personelimiz ve milyonlarca müşterimizden oluşan büyük Halkbank ailesi olarak bütünleşmiş şekilde halkın bankası olmanın onurunu tüm kalbimizle hissediyoruz. Başarılarla dolu seneler geçirmenin ve kökleri ülkenin kuruluş felsefesine uzanan kıymetli bir mirası sürdürmenin sorumluluğunu olduğu kadar gururunu da yaşıyor, gençliğimizin enerjisi, 84 milyonun gücü ve ticari hayata verdiğimiz destekle başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını biliyoruz. Türkiye'ye inanıyoruz; çünkü gelecek biziz. 84 yıllık yolculuğumuzda bize güvenini esirgemeyen müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve tüm halkımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz."

"Geçen yıl ve bu yıl esnafa toplam 52 milyar TL tutarında destek sağladık"

Halkbank Genel Müdürü Arslan, salgın sürecinde olduğu gibi salgın sonrası toparlanma döneminde de esnaf ve sanatkarların ihtiyaçlarına odaklandıklarını açıkladı.

Salgının yoğun yaşandığı geçen yıl ve bu yıl esnafa toplam 52 milyar TL tutarında destek sağladıklarını belirten Arslan, kredi kullanan esnaf sayısının toplam 1,2 milyon kişiye ve esnaf kredi bakiyesini de 82,7 milyar TL tutarına ulaştırdıklarını kaydetti.

Finansal desteklerinde kadın girişimcilerin hep ön planda olduğunun altını çizen Arslan, "İlk kez düzenlediğimiz Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadınlara katkımızı yeni bir ufka taşırken, ülkemizin sadece ekonomik değil sosyal dokusunu da geliştirdiğine tanıklık ettiğimiz kadın desteklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi'mizin hacmi 23 Mayıs itibarıyla 125 bin kadına ve 13,5 milyar TL'ye ulaşmıştır. Gelişen, genişleyen, çeşitlenen imkanlarımızla Üreten Kadının Bankası konumumuzu pekiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, sadece kadın girişimcileri değil tüm girişimci ekosistemini büyütmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni dönemde toplumumuzun girişimcilik hevesini değerlendirecek yöndeki atılımlarımızı hızlandırıyoruz. Üniversite mezunu genç girişimcilerden, kendi işini kurmak isteyen deneyimli profesyonellere dek; Genç, Cesur, Usta, Tekno, Halk ve Esnaf girişimci kredi alternatifleriyle girişimcilik dünyası için de en doğru adresin Halkbank olduğunu göstereceğiz. Bu bakış açısıyla teknokentlerde çalışmalarını sürdürenlere de dokunuyoruz. Küresel yeniliklerin lokomotifini oluşturan teknoloji girişimlerine özel finansal avantajlar kurguluyor ve Halkbank'ın misyonuna uygun şekilde öncülüğümüzü gerçekleştiriyoruz. Yeni yaşımız arefesinde başladığımız girişimci kredilerimizde kısa sürede 5 bin girişimcide 600 milyon üzerinde bir kredi rakamına ulaşmış bulunmaktayız.

2021'de dijital kanallardan gerçekleştirilen bankacılık işlemlerinin oranı yüzde 87'ye yükseldi. 4,5 milyon müşteriye hizmet verdiğimiz ve 6 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediğimiz mobil bankacılık, internet bankacılığı gibi alternatif kanallarımızla müşterilerimizin her an her zaman yanındayız. Ancak bir taraftan da ülkemizin pek çok yerinde finansal erişimin fiziki olarak kolaylaşmasına ihtiyaç duyan kesimlerin bulunduğunu biliyoruz. Yeni şube açılan yerlerde bir hareketlenme, bir kalkınma, ekonomik aktivitelerde bir ivme oluşmakta, esnafımız, girişimcimiz, üreticimiz daha rahat bir şekilde finansal sisteme entegre olmakta, avantajlı bankacılık uygulamalarından daha rahat faydalanabilmektedir. Ülke çapında 1.028'e ulaşan şubesiyle Türkiye'nin üçüncü büyük şube ağına sahip bankası olarak ihtiyaç bulunan yerlerde, yerel ekonomik hareketliliğe katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

Ülke kalkınmasına sadece finansal değil sosyal ve kültürel hizmetleriyle de destek verdiklerini ifade eden Arslan, bankanın, kitap okuma alışkanlığını geliştirecek yeni bir kampanyaya da imza attığını belirterek, "Kitap kardeşliği duygusuyla evlerdeki kitapların bağışlanarak, şehir merkezlerinden uzaktaki ilk ve ortaokulların yanı sıra huzurevlerinde kütüphanelerin kurulması hedefiyle gülümseyen kitap projesini başlattık." ifadelerini kullandı.

Arslan, proje kapsamında gönüllü tüm kitapseverleri harekete geçirerek, bir yılda en az 50 bin kitaba ulaşmayı, 500 okulun yanı sıra, çeşitli huzurevlerinde kütüphanelerin oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

İlköğretim öğrencisi kız çocuklarından gelen fikir ve resimler farklı disiplinlerdeki sanatçılar tarafından yorumlanarak enstalasyonlar üretildiğini belirten Arslan, "Düşün, Dönüştür, Sürdür sergisi ile doğa, ekoloji, denge, gelecek, dönüşüm, umut kavramlarını; doğanın tahribatını önlemeyi ve yeniden onarımına dair çözüm odaklı bir bakış açısını temel alarak çocuklarımızın hayallerindeki dünyayı, sanatçıların üretimleri ile birleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.