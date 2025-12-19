Hacettepe Üniversitesine nükleer teknoloji alanında 15 milyon liralık altyapı desteği

Hacettepe Üniversitesi, TEKNOFEST bünyesindeki "Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması" sonuçları doğrultusunda nükleer teknoloji alanında 15 milyon liralık altyapı desteği aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST bünyesindeki "Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması"nın sonuçları doğrultusunda akademik teşvik süreci başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından koordine edilen yarışma kapsamında, 2025 yılı başvuruları sonucunda altyapı desteği almaya hak kazanan Hacettepe Üniversitesi için akademik teşvik ödülü imza töreni, üniversitenin Beytepe Kampüsü'nde düzenlendi.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, törendeki konuşmasında, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı yolunda atılan çok önemli ve stratejik bir adımın ilk aşamasına şahitlik edildiğini belirterek, Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki teknolojik dönüşümüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

İmza töreninin özellikle tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle, enerjide bağımsızlığın büyük önem taşıdığı bir noktada, nükleer enerji alanında somut bir meyve niteliğinde olan bu altyapının kurulması için düzenlendiğini dile getiren Hıdır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"T3 Vakfı olarak, ülkemizin geleceğini inşa edecek yüksek teknoloji alanlarını desteklemeyi ve bu vizyonu Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan Hacettepe Üniversitesi ile paylaşarak bu teknoloji altyapısını oluşturmayı büyük bir gurur vesilesi olarak görüyoruz. Nükleer enerji alanı uzun yıllar boyunca yalnızca belirli birkaç ülkenin söz sahibi olduğu bir alan olarak görüldü. Ancak bugün net bir şekilde ifade edebiliriz ki Türkiye artık bu alanın bir izleyicisi değil, geliştiricisi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir."

Özellikle genç neslin bu süreçteki rolüne işaret eden Hıdır, "Gençlerimizin bu tarz kritik teknoloji alanlarında sadece teknolojiyi tüketen değil, aynı zamanda üreten ve geliştiren bir boyutta olması bizler için çok kıymetli. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mız ve TENMAK ile hayata geçirdiğimiz Nükleer Enerji Teknolojileri Yarışması, enerjideki bağımsızlığımızın en önemli kalelerinden biridir." diye konuştu.

Uluslararası katılım ve nitelikli insan kaynağı

Bu yıl ikincisi düzenlenen nükleer enerji yarışmalarının teknik derinliği ve kapsamına ilişkin veriler paylaşan Hıdır, eylül ayında Küçükçekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen finallere 86 takımdan 27'sinin katılmaya hak kazandığını söyledi. Yarışmanın reaktör kor tasarımından yakıt yönetimine, yazılım geliştirmeden kontrol sistemlerine kadar nükleer enerjinin en zorlu alanlarını kapsadığını belirten Hıdır, organizasyonun bu yıl Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelerin katılımıyla uluslararası bir boyut kazandığını ifade etti.

TEKNOFEST kapsamında kullanılan bir ifadeye atıfta bulunan Hıdır, nükleer enerji alanındaki çalışmaların sembolik önemine değindi.

Küçükçekmece'deki reaktörün uzun bir aradan sonra gençlerin projeleriyle yeniden hareketlendiğini belirten Hıdır, şöyle dedi:

"Bir hocamızın ifadesiyle TEKNOFEST Nükleer Enerji Teknoloji Yarışmaları, Küçükçekmece'nin rönesansıdır. Uzun süredir aktif kullanılmayan reaktörümüz, Mütevelli Heyeti Başkanı'mız Sayın Selçuk Bayraktar ile bakanlarımızın ziyaretleri ve gençlerimizin orada teknoloji geliştirdiği atmosferle yeniden hayat buldu. Bu atmosfer, enerji bağımsızlığımız adına önemli bir dönüm noktasıdır."

Hıdır, bu çalışmaların henüz bir başlangıç olduğunu ve Hacettepe Üniversitesi ile oluşturulan teknik altyapı ve bilgi birikiminin, Türkiye'nin nükleer enerji vizyonunu daha ileri noktalara taşıyacağını sözlerine ekledi.

"Üniversitemizin en güçlü olduğu alanlardan biri nükleer enerji mühendisliğidir"

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran da T3 Vakfı ile yürütülen işbirliği kapsamında üniversitenin nükleer enerji alanındaki çalışmalarına yönelik önemli bir destek sağlandığını söyledi.

Güran, T3 Vakfı tarafından nükleer enerji mühendisliği alanındaki araştırmaları teşvik etmek amacıyla 15 milyon liralık bağış yapıldığını bildirdi.

T3 Vakfı'nın Türkiye'deki teknoloji ekosistemindeki rolüne değinen Güran, Vakfın TEKNOFEST yarışmaları aracılığıyla araştırmacıların ve gençlerin projelerini somut hale getirdiğini belirtti. Hacettepe Üniversitesinin 2022 yılından bu yana sürece kurumsal paydaş olarak dahil olduğunu dile getiren Güran, akademisyen ve öğrencilerin bu platformda aktif rol aldığını vurguladı.

Hacettepe Üniversitesinin nükleer enerji mühendisliği alanındaki köklü birikimine dikkati çeken Güran, şu değerlendirmede bulundu:

"Üniversitemizin en güçlü olduğu alanlardan biri nükleer enerji mühendisliğidir. Yarışmaların başladığı ilk günden itibaren hem mevcut öğrencilerimiz hem de mezunlarımızla bu süreçte yer alıyoruz. Mezunlarımızın bir kısmı bugün Türkiye'nin stratejik kurumlarında, özellikle de Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde görev yapmaktadır."

Güran, son düzenlenen yarışmalarda Hacettepe Üniversitesi öğrenci takımının ikincilik ödülü kazanmasının bu birikimin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Nükleer enerjinin küresel ölçekteki önemine ve Türkiye'nin bu konudaki stratejik adımlarına değinen Güran, devletin bu alandaki aksiyonunun teknolojik kabiliyetle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

T3 Vakfı tarafından sağlanan desteğin içeriğine ilişkin bilgi veren Güran, "Üniversitemizin ikincilik elde eden takımına ve ilgili bölümüne, çalışmaların daha ileriye taşınabilmesi, altyapı ve araştırma projelerinde kullanılması amacıyla 15 milyon liralık bir bağış yapıldı." dedi.

Rektör Güran, üniversite olarak her türlü işbirliğine açık olduklarını belirterek, sağlanan maddi ve manevi desteklerin Türkiye'nin bu alandaki tecrübe ve kabiliyetini daha ileri noktalara taşıyacağını kaydetti.

15 milyon liralık stratejik destek

Hacettepe Üniversitesine sağlanacak 15 milyon lira tutarındaki altyapı desteği, üniversitenin nükleer teknoloji alanında öncü bir konuma gelmesini sağlamayı, Türkiye'nin nükleer enerji kapasitesini artırmayı ve bu alanda bağımsız, ileri bir teknoloji seviyesine ulaşılmasına katkı sunmayı hedefliyor.???????

İstanbul Küçükçekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde 2-4 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen yarışma, ikinci yılında uluslararası bir boyut kazandı. 2025 yılında toplam 86 takımın başvurduğu yarışmada 27 takım finalist olma başarısı gösterdi. Yarışma, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen başvurularla uluslararası katılımlara da ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki inovatif çalışmalarını teşvik etmek amacıyla ilk kez 2024 yılında hayata geçirilen yarışma, "Temel Kategori" ve "Alt Kategori" olmak üzere iki ana başlıkta yürütülüyor.

Temel kategori altında Kavramsal Tasarım ve Detay Tasarım başlıkları yer alırken, alt kategoriler ise Reaktör Tasarım Yazılımı Geliştirme, Reaktör Kor Tasarımı, Nükleer Yakıt ve Atık Yönetimi, Enerji Çevrimi Tasarımı ile Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemi Tasarımı olmak üzere 5 farklı uzmanlık alanından oluşuyor.