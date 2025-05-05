Hacettepe Üniversitesi'nden Arıcılık ve Doğa Turizmi Projesi

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Özkırım, "api Turizm" kapsamında oluşturdukları arıcılık rotalarının turizme katkı sağlayacağını belirtti.

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Özkırım, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda ApiTURroute Projesi kapsamında arıcılıkla ve doğa turizmini buluşturan "api turizm" ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Türkiye'nin bir arıcılık cenneti olduğunu ve dünya sıralamasında ikinci sırada yer aldığını belirten Özkırım, "Arıyı sadece balla eşleştiriyoruz. Ekosistemdeki yerini ve döllenmedeki, bitki çeşitliliğindeki yerini göstermemiz lazım. Sabah kahvaltıda yediğiniz sebze ve meyvenin yüzde 75'i arılar tarafından oluşturuluyor. O ekosistemdeki yerini göstermek için de tüketiciye arıyı kendi yerinde göstermemiz lazım ve doğaya katkısını görebilsinler." diye konuştu.

"Arıcılık rotalarını 15 kişilik bir ekiple ziyaret ediyoruz"

Özkırım, ApiTURroute projesi ile Trakya, Muğla, Kars-Ardahan-Artvin, Tunceli-Erzincan-Bingöl, Balıkesir-Çanakkale 'de arıcılık rotası oluşturduklarını dile getirdi.

Her bölgenin balını ve arısını tüketiciyle buluşturduklarını anlatan Özkırım, şunları kaydetti:

"Tüketicilerimiz büyük şehrin keşmekeşinden sıkılmış beyaz yakalılar, bürokratlar, doktorlar ve avukatlar... Doğaya karışmak, sağlığı bulmak, doğal ürünleri bulmak amacıyla bu rotalara katılıyorlar. Arıcılık rotalarını 15 kişilik bir ekiple ziyaret ediyoruz. Herkese arıcılık maskesi ve eldiven veriyoruz ve arılıkta arıcının yaşadığı zorlukları görüp deneyimliyorlar. Örneğin Trakya rotasına gelen meşe balını görüyor, kanola polenini tanıyor. Trakya arısını tanıyor ve bu arının genetik korumada olan bir ekotip olduğunu öğreniyor. Edirne'nin tarihi yapıları, şenliklerinin yanı sıra burada meşe balını da öğreniyor."

Özkırım, arıcılık rotalarının bölgelerin turizmine katkı sağlayacağını ifade etti.

Programa, Lalapaşa Kadın Emeği Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Gönül Danışman, turizm sektörü temsilcileri ve arıcılar katıldı.