"Habermetre 5 - 11 Eylül 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

Habermetre'nin iş ortaklarına günlük olarak servis ettiği "Şirketler Gündemi" bülteninden derlediğimiz, haftalık haber turumuzda bu hafta markaların, "yeni yatırımlar", "Sponsorluk/KSS" ve "araştırma raporları" ile ilgili iletişim çalışmaları ön plana çıktı.

Elginkan Topluluğu'ndan 320 milyon euroluk dev yatırım

Elginkan Topluluğu Türkiye'nin en büyük seramik fabrikalarından birini kurmaya hazırlanıyor. Serel Seramik A.Ş. Bilecik'in Söğüt ilçesinde 700.000 m2 açık alanda Vitrifiye ve Yer Duvar Karo Seramik Fabrikası yatırımı için düğmeye bastı. Bilecik ve Manisa yatırımlarıyla birlikte yıllık 2.5 milyon adet vitrifiye ve 12 milyon m2 yer duvar karo seramiği üretim kapasitesine kavuşacak olan Serel Seramik A.Ş., toplam 285 milyon avro ciroya sahip olacak tesisler, tamamlandığında 2.900 kişilik ek istihdam sağlayacak. Bilecik Vitrifiye tesisinin temel atma töreni T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Aksa Enerji, Kazakistan'daki yeni yatırım için düzenlenen törene katıldı

Türkiye'nin global enerji markası Aksa Enerji, Kazakistan Enerji Bakanlığı'na bağlı RFC (Financial Settlement Center of Renewable Energy Limited Liability Partnership) ile imzaladığı 15 yıllık kapasite sözleşmesinin ardından, Kızılorda şehrindeki santral sahasında gerçekleştirilen resmî törene katıldı. 240 MW kurulu güce sahip olması planlanan kombine ısı ve enerji santralinin, şehrin hem ısı hem de enerji ihtiyacını karşılayacağı bildirildi.

Castrol'ün Geleceğin dEVrini Yakalamak" başlıklı elektrikli araç araştırmasının sonuçları açıklandı

Castrol, Türkiye dahil 10 ülkede 10 bin tüketici ve otomotive yön veren 100 sektör yöneticisiyle yapılan elektrikli araç araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, dünyadaki otomobil sahibi tüketicilerin yarısından fazlası gelecek sefer elektrikli araç almak istiyor. Çin yüzde 80 ile en çok elektrikli araç almak isteyenlerin bulunduğu ülke olurken, Türkiye'deki tüketiciler de küresel eğilimle aynı yönde niyet belirtiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 49'u bir sonraki araçlarının elektrikli olmasını istiyor. Türkiye, bu oranla Fransa, Avustralya-Yeni Zelanda, ABD, Hindistan ve Almanya'nın önüne geçiyor.

Kocaeli Fabrikalarında üretilecek yeni tam elektrikli E-Transit Custom ile ticaretin geleceği değişiyor

Ford'un ticari müşterilerinin üretkenlikleri ve verimlilikleri artırmayı hedefleyen yeni iş birimi Ford Pro, Ford'un heyecanla beklenen ikinci elektrikli ticari aracı Ford E-Transit Custom'ı tanıttı. Ford Avrupa tarafından çevrim içi olarak Londra'dan gerçekleştirilen global basın toplantısında, Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikaları'nda üretilecek, merakla beklenen tam elektrikli ikinci ticari modeli yeni E-Transit Custom'un yeni özellik ve teknolojileri paylaşıldı.

Chery, Türkiye'ye 'önce satmak, sonra üretmek' için geliyor

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Zhenghai Mei, Çinli otomotiv üreticisinin Türkiye pazarına girişine ilişkin açıklamada bulundu. Chery'nin Türkiye pazarına girişiyle ilgili büyük heyecan duyduklarını dile getiren Mei, "Türkiye pazarında gelişmemizle birlikte adım adım Türkiye'de bir üretim tesisi kuracağımıza ve araçlarımızı Avrupa'ya ihraç edeceğimize inanıyorum. Bu, bizim beş yıllık strateji planımız dahilinde" dedi.

Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün bu yılki kazananı Doç. Dr. Nilay Yapıcı oldu

Sabri Ülker Vakfı ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen törenle, bilim dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Sabri Ülker Vakfı Bilim Ödülü yeni sahibini buldu. Bu yıl yedincisi verilen ödülün kazananı Cornell Üniversitesi Nörobiyoloji ve Davranış Bölümü Doçenti ve Nancy & Peter Meinig Aile Araştırmacısı Doç. Dr. Nilay Yapıcı, "Sinir Sisteminin Yemek Yeme Güdüsünü ve Metabolizmayı Nasıl Kontrol Ettiği" konusu üzerine yaptığı çalışmasıyla ödüle hak kazandı.

Cheetos Patili Dostlarımıza Yuva Buluyor

PepsiCo'nun önde gelen atıştırmalık markası Cheetos, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP iş birliği ile yepyeni bir kampanya başlatan Cheetos, yaklaşık 500 hayvanın kalıcı yuvalarını bulmalarına destek oluyor. Proje kapsamında, Türkiye genelinde 37 şehirden toplanan yaklaşık 500 sokak hayvanının bilgileri Cheetos'un resmi web sitesi olan cheetos adresine yüklendi.

LC Waikiki LIMITLESS ile limit yok!

"İyi giyinmek herkesin hakkı" inancından hareketle çalışmalarını sürdüren LC Waikiki, engellilerin ihtiyaçlarına cevap veren özel bir koleksiyon tasarladı. LC Waikiki bünyesindeki engelli çalışanların fikirleriyle geliştirilen LCW Limitless koleksiyonundaki her parça, özel gereksinimli bireylerin giyinirken yaşadığı zorluklar göz önüne alınarak oluşturuldu.

KPMG: Türkiye'nin girişim ekosisteminde 82 işlem ile tüm zamanların rekoru kırıldı

KPMG Türkiye M&A ve 212 ekiplerinin iş birliğiyle hazırlanan ve 2022 yılı 2. çeyrek dönemini kapsayan "Türkiye'nin Girişim Ekosistemi Yatırımları" raporuna göre küresel çapta ekonomik faaliyetlerde ve girişim ekosistemi yatırımlarında görülen yavaşlamaya rağmen 2022 yılının 2. çeyreği, Türkiye'nin girişim dünyası için başarılı bir dönem oldu. Bu çeyrekte 82 işlem ile bir çeyrekte tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldı. Bunun temel nedeni, tohum yatırımlarının işlem adeti olarak bir önceki çeyreğe kıyasla neredeyse iki katı bir artış göstererek 61 işleme ulaşması oldu.

Türk Hava Yolları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu

Her yıl dünyanın 129 ülkesinden milyonlarca insanı gökyüzünde buluşturan Türk Hava Yolları uluslararası ölçekte en çok takip edilen spor etkinliklerinden olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu. Türk spor tarihinin en önemli sponsorluklarından biri olan bu prestijli iş birliği, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin 10 Haziran 2023'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olması açısından da ayrı bir önem taşıyor.