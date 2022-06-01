Habermetre 23 - 29 Mayıs 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli gelişmeleri - Haberler

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu: Topluluğumuzu Önümüzdeki Yüzyılın Rekabetine ve Yeni Nesil Çalışma Düzenine Hazırlıyoruz

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği Davos Zirvesi'nin bu yılki en önemli gündem maddeleri arasında gösterilen "Responding to the Great Resignation" oturumunda konuştu. Çakıroğlu, "Kültürel dönüşüm programımız ile topluluğumuzu önümüzdeki yüzyılın rekabetine ve yeni nesil çalışma düzenine hazırlıyoruz. Kişiselleştirilmiş hibrit çalışma deneyimi ve topluluğumuz bünyesindeki şirketlerimizin farklı ofislerinden çalışma olanağı sunduğumuz uygulamamızla çalışma arkadaşlarımız için 35 ortak çalışma alanı oluşturduk. Hedefimiz bu sayıyı 100'e çıkarmak" dedi.

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper Davos'ta konuştu

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu 2022 Yıllık Toplantısı'nda konuşan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Dünyanın geleceğini ilgilendiren hiçbir konuya tek bir kurum ya da organizasyonun çözüm bulmasının mümkün olmadığını söyledi.Alper, "Kurumların etki gücünü artırmak için ekosistem yönetimi her geçen gün önem kazanıyor. Amaç odaklılığı, bayilere, tedarikçilere, iş ortaklarına da taşıyan çok paydaşlı bir yaklaşım, adil ticaretin olmazsa olmazı" dedi.

Turkish Cargo, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçildi

Turkish Cargo, dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirdiği operasyonlarında uyguladığı çevreci politikalarını ödül ile taçlandırdı. Freightweek Sustainability Awards 2022'de Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçilen Turkish Cargo, 'Sustainable Cargo Airline of the year 2022: EUROPE' ödülüne layık görüldü.

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) İzmir'in en büyük 100 firmasını açıkladı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), 100 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı. Star Rafineri, geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da Ege Bölgesi'nin en büyük sanayi kuruluşu olmayı başardı. Star Rafineri'yi Tüpraş ve Petkim takip etti. Daha sonra listenin ilk 10'unda sırasıyla İzmir Demir Çelik, Abalıoğlu Yağ Sanayi, Philsa Philip Morris, Abalıoğlu Lezita, JTI Tütün, Kocaer Haddecilik, Özkan Demir Çelik firmaları yer aldı.

Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de açtı

Trendyol, ilk yurt dışı ofisini Almanya'nın başkenti Berlin'de açtı. Açılış dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, yıl sonunda Almanya pazarında 400 milyon avro gelir hedeflediklerini belirterek, "Önümüzdeki 3 yıl içinde de bu rakamı 3 milyar avroya çıkaracağız. 2023 yılında toplam global satış hacmi hedefimiz 1 milyar dolar" dedi.

Orman yangınından zarar gören köyler "OPET-Doğaya Saygı Projesi"yle kalkınacak

OPET, "Bilinçli Toplum" yaratma ilkesi doğrultusunda hayata geçirdiği Doğaya Saygı Projesi ile 2021 yılında yaşanan orman yangınlarından olumsuz etkilenen köylerde kalkınma çalışmaları başlattı. OPET'in Örnek Köy Projesi'nin uzantısı niteliğindeki 'Doğaya Saygı Projesi kapsamında, köylerin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmak temel hedef olarak belirlendi. Proje ilk olarak Marmaris Bayır Köyü'nde uygulamaya alınıyor.

WWF-Türkiye ve Garanti BBVA iş birliğiyle orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'nin Canı Yanmasın Destek Programı

İklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya için çalışan Garanti BBVA, WWF-Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Türkiye'nin Canı Yanmasın Destek Programı'nın destekçisi oldu. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, iklim krizinin giderek üstesinden gelinemeyecek bir noktaya doğru evrildiğini belirterek, "Dolayısıyla artık zaman sürdürülebilirlik adına konuşmak, tartışmak değil, aksiyon alma zamanı. Biz, Garanti BBVA olarak 16 yıldan uzun süredir işin 'eylem' tarafındayız. Bu konuda gerek Türkiye'de gerekse dünyada birçok ilke imza atarak iş dünyamızın dönüşümüne öncülük ediyoruz" dedi.

Halkbank Üreten Kadınlar Buluşmaları ikinci yılında İzmir'de başladı

Halkbank Üreten Kadınlar Buluşmaları'nın ikinci yılındaki ilk durağı İzmir oldu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank'ın kadın üreticilerin sayısını artırmaya, kadın istihdamının yükselmesini teşvik etmeye ve kadın girişimci ekosistemini büyütmeye yönelik çalışmalarına 2022'de de devam edeceğini ifade etti.

Hyundai Assan üretimde, ihracatta ve satışta hedef yükseltti

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Hyundai'nin yeni modeli Staria'ya ilişkin İzmir'de düzenlenen basın lansmanında, Türkiye'de yakaladıkları satış temposunu devam ettirip yılı 45 bin 500 gibi bir satışla kapatmayı hedeflediklerini belirterek, 'Çip kriziyle ilgili çok sıkıntı yaşamazsak toplam satışlarımızı yüzde 20, üretimimizi yüzde 25, ihracatımızı da yüzde 33 artırmayı hedefliyoruz.' dedi.

TOGG'da heyecanlandıran gelişme

TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) hesabından yapılan paylaşımda, deneme üretimine yaklaşılan Gemlik tesisindeki çalışmalarda kilit aşamalardan birinin daha kusursuz şekilde tamamlandığı açıklandı. Buna göre, parça kontrol ve doğrulamaların ardından ilk C-SUV gövdesinin robot hatlarında başarıyla üretildiği duyuruldu.