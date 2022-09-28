"Habermetre 19 - 25 Eylül 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

Habermetre'nin iş ortaklarına günlük olarak servis ettiği "Şirketler Gündemi" bülteninden derlediğimiz, haftalık haber turumuzda bu hafta markaların, "Uluslararası Hannover Ticari Araç Fuarı 2022", "Sürdürülebilirlik", "Lider İletişimi", "Ödül İletişimi" ve "Dijital Dönüşüm" ile ilgili iletişim çalışmaları ön plana çıktı.

Ford Otosan, Türkiye'de geliştirilip üretilen ilk %100 elektrikli ağır ticari aracı tanıttı



Türk otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan, Ford E-Transit ve E-Transit Custom'ın ardından, Türkiye'nin elektrik dönüşümünde yeni bir kırılma noktası olacak 100 elektrikli kamyonunu Hannover'de düzenlenen Uluslararası Ticari Araç Fuarı'nda (IAA) tanıttı. Ford Otosan'ın sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, Ford Trucks 2030 yılında Avrupa satışlarının 50'sini sıfır emisyonlu araçlardan sağlamayı, 2040'da ise tüm operasyonlarında sattığı araçların tamamının sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.

Volkswagen ID Buzz Cargo, Yılın Ticari Aracı Seçildi

IAA Transportation 2022'de tam anlamıyla bir model atağı gösteren Volkswagen Ticari Araç, fuarda ayrıca bir büyük ödülün de sahibi oldu. Bu yıl 31'incisi düzenlenen International Van of the Year (IVOTY) – Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülleri'nde ID. Buzz Cargo büyük ödüle layık görüldü.

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Avcı, Dünyanın En Seçkin 20 Bilim Kadını listesine girdi

Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seda Keskin Avcı, kimya mühendisliği alanında etki yaratmış isimlerin bilim dünyasıyla paylaşıldığı Chemical Engineering Research and Design (ChERD) dergisinin bu yıl ilan ettiği "Dünyanın En Seçkin 20 Bilim Kadını" listesinde yer aldı. ChERD'nin karbon yakalama alanında yaptığı çalışmalarını dikkate değer bulduğu Prof. Dr. Seda Keskin Avcı'nın araştırmaları, iklim kriziyle mücadelede de önem taşıyor.

Güler Sabancı: "İklim için artık harekete geçme zamanı"

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, dünyanın iklim mücadelesinde artık mesaj dönemini geride bıraktığını, harekete geçme zamanının geldiğini söyledi. Güler Sabancı, Sakıp Sabancı Müzesi'nin ev sahipliği yaptığı, en önemli ekofeminist sanatçılardan Agnes Denes'in eseri "Yaşayan Piramit"e bitki dikerek, sürdürülebilirliğe dikkat çekti. Sanatın iklimle mücadelede oynadığı etkili role dikkat çeken Sabancı, söylemden çok yapılana bakılması gerektiğini vurguladı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç BM Genel Kurulu Haftası Kapsamında UN Women Tarafından Düzenlenen Panelde Konuştu

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftası kapsamında UN Women (BM Kadın Birimi) tarafından düzenlenen "Eylem Yılı: Paydaşlarla Birlikte Daha Eşitlikçi ve Kapsayıcı Dijital Toplumlar İnşa Etmek" başlıklı panelde konuştu. Kıraç, "Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerle mücadelenin en önemli göstergesi, liderler için de kurumlar için de temenni ve iyi niyet diline son verip, somut hedefler ortaya koymak ve bu hedefleri cesaretle ve kararlılıkla gerçekleştirmek olmalı. Koç Topluluğu olarak UN Women ile iş birliğimiz ve Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'ndaki küresel liderliğimiz kapsamında sürdürdüğümüz eşitlik seferberliğinin en büyük destekçisi ve en yakın takipçisiyim" dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'dan Birleşmiş Milletler'de Sürdürülebilirlik Mesajı

Dünyanın önde gelen iş liderleri, Birleşmiş Milletler'in 77'nci Genel Kurul Haftası kapsamında düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı Kurtarmak İçin İş Liderliği" konulu özel yuvarlak masa toplantısında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odağında New York'ta yapılan ve özel sektörün 2030 hedeflerine yönelik çalışmalarını hızlandırmasını amaçlayan etkinlikte, dünya çapında telekomünikasyon sektörünü Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan temsil etti. Toplantıda Turkcell'in sürdürülebilirlik faaliyetlerine ve dijitalleşmenin önemine değinen Erkan, liderlerle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın yakalanabilmesi için yapılması gerekenlere yönelik fikirlerini paylaştı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel: Türkiye'nin teknoloji alanında lig atlamasını istiyoruz

Vodafone'un 5G'ye yönelik çalışmaları ile Vodafone Türkiye'nin 5G'ye hazırlık süreci, İtalya'nın Milano kentinde bulunan Vodafone İtalya Deneyim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla paylaşıldı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Dünya genelinde yeni nesil teknolojilere geçiş konusunda adeta bir yarış var. Türkiye'nin de bu yarışta yerini alması ve 5G'de öncü ülkeler arasına girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye'de 5G teknolojisini geciktirmek için herhangi bir neden göremiyoruz. Biz Türkiye'nin teknoloji alanında lig atlamasını istiyoruz" dedi.

Türk Hava Yolları, 2022 Skytrax Ödülleri'nde Avrupa'nın en iyisi seçildi

Havacılık tarihinin en önemli krizinin ardından rekorlara uçan ve yıl boyunca gösterdiği güçlü performansıyla rakiplerinden ayrışan dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu Türk Hava Yolları, Skytrax tarafından Avrupa'nın en iyi havayolu seçildi. 23 Eylül 2022'de Londra'daki tarihi Langham Oteli'nde düzenlenen Dünya Hava Yolları Ödüllerinde, Türk Hava Yolları "Avrupa'nın En iyi Hava Yolu", "Dünyanın En iyi Business Class İkram Servisi" ve "Güney Avrupa'nın En İyi Hava Yolu" ödüllerine layık görüldü.

Getir, kuryelerin güvenliği ve mesleğin gelişimi için oluşturduğu dünya standartlarındaki yeni çalışma modelini tanıttı

Getir, kuryelerin güvenliği ve mesleğin gelişimi için oluşturduğu dünya standartlarındaki çalışma modelini basın mensuplarıyla paylaştı. Şirketin Türkiye'deki market hizmetlerini açıklayan Getir ile GetirBüyük CEO'su Hatice Evren, "Getir'i Getir yapan çalışma modelinin odağında kuryeler var. Bu sebeple ilk günden itibaren onların güvenliğini en ön sıraya koyduk. Bu bilinçle kuryeler adına daha güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak sektörün standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.