Habermetre, 16 - 22 Mayıs 2022 Şirketler Gündemi İle İş Dünyasının Nabzını Tutmaya Devam Ediyor - Haberler

BBVA'nın Garanti BBVA'daki sermaye payı yüzde 85,97'ye ulaştı

İspanyol BBVA, gönüllü pay alım teklifiyle 22 milyar 758 milyon TL ödeyerek Garanti BBVA'nın yüzde 36.12'sine tekabül eden miktarda hisse satın aldığını açıkladı. Böylece BBVA'nın Garanti BBVA'daki pay sahipliği oranı yüzde 85.97'ye ulaştı.

TOGG Mart ayında yollarda

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Samsun Ticaret Borsası'nın tamamlanan yeni hizmet binaları düzenlenen törenle açıldı. Tören sırasında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun açtığı stantta Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG, İstanbul ve Ankara'dan sonra Samsun'da sergilendi. TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Otomobilimizi 2023 yılının Mart ayından itibaren artık caddelerde de görmeye başlayacağız" dedi.

Tesla Türkiye CEO'sundan önemli açıklama

Tesla Türkiye CEO'su Kemal Geçer, markanın Türkiye'ye resmen girişi için çalışmaların sürdürüldüğünü açıklarken faaliyetler resmi olarak başlamadan satış ya da ön satışların da başlamayacağını ifade etti. Geçer, "Tesla ürün ve servisleri sadece kendi mağazalarımızda ve kendi web sitesimizde sunulacaktır" dedi.

Vodafone, Türkiye'de metaversede mağaza açan ilk telekom markası oldu

Vodafone, Decentraland'de hizmete giren Vodafone Metaverse Mağaza ile Türkiye telekom sektöründe metaversede mağaza açan ilk operatör oldu. Vodafone Grubu ülkeleri arasında da bir ilk olan ve Vodafone'un yeni nesil perakende anlayışına uygun olarak tasarlanan mağazada, müşteriler Vodafone'un ürün ve hizmetlerine yeni nesil bir dijital deneyimle ulaşabiliyor.

Samsung'dan dijital sanatın gelişimi için önemli adım

Samsung, Türkiye'de dijital sanatın gelişimine katkı sunacak dART Dijital Sanat Platformu'nu tanıttı. Türkiye'nin dijital sanat ve NFT teknolojileri alanında öncü isimlerinden oluşan bir uzman kurulu ile birlikte tanıtılan platform, hem dijital sanatın dünyadaki gelişimi, hem de Türkiye'de bu alanda yaşanan yenilikler hakkında güncel, yol gösteren ve bu alanı sahiplenen bir platform herkesin kullanımına açık olacak.

Yapı Kredi'den 19 Mayıs'ta Atatürk'ün eşyasından oluşan NFT koleksiyonu

Yapı Kredi, gelecek kuşaklar için emanet olarak sakladığı Atatürk'ün kişisel eşyasından oluşan koleksiyonu, NFT'ye çevirerek 19 Mayıs'ta Metaverse'de sergilemeye başladı. Sergide, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e ait madalyalar, kehribar tespih, ahşap baston, gramofon ve Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın gözlük çerçevesi gibi son derece nadide eşyaları NFT olarak yer aldı.

Vestel'den Samsun'da 19 Mayıs'a özel 'Gençlik Festivali'

Özlenen 19 Mayıs coşkusu Vestel ile yeniden canlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Millî Mücadele'nin ilk adımının atıldığı Samsun'da halk 19 Mayıs'ı yeniden yaşadı. Binlerce kişi Batı Park'ta buluştu. Tıpkı eski 19 Mayıslardaki gibi kortej geçişleri, bando takımları, Türkiye Cimnastik Federasyonu sporcularının cimnastik ve trambolin gösterileriyle tam bir bayram kutlaması yapıldı. 35 bini aşkın kişinin katıldığı Vestel Gençlik Festivali'nin son sürprizi ise Yalın konseri oldu.

Türk Telekom Opera Salonu için gala düzenlendi

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) içerisinde yer alan Türk Telekom Opera Salonu için düzenlenen gala, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın yanı sıra spor, siyaset, kültür ve sanat dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleştirildi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'nin kültür ve sanat belleğinde iz bırakan, yenilenerek geniş ve kapsamlı bir kültür kompleksine dönüşen AKM'nin ana destekçisi olmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.

Pınar Abay, ING Belçika'nın ilk kadın yönetim kurulu başkanı oldu

ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi ve Pazar Liderleri Bölgesi Başkanı olarak görev yapan Pınar Abay, bu görevlerine ek olarak ING Belçika Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Pınar Abay bu atama ile bankanın Belçika'daki 150 yıllık tarihindeki ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Türkiye İş Bankası ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden güç birliği

Türkiye İş Bankası ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için iş birliğine gitti. Banka, 2024 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek milli sporcularımıza yol arkadaşlığı yapmak üzere Olimpiyat Komitesi'nin resmi destekçisi oldu.

Akbank, 12. kez 'Türkiye'nin En İyi Bankası' seçildi

Dünyanın önde gelen finans yayınlarından Global Finance tarafından bu yıl 29'uncusu gerçekleşen "Dünyanın En İyi Bankaları" ödüllerinde Akbank bir kez daha "Türkiye'nin En İyi Bankası" seçildi. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Güçlü likiditemiz, yüksek sermayemiz ve Türkiye'nin en iyi bankacılarından oluşan çalışanlarımızla Türk Ekonomisini her koşulda desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

ASELSAN, kamu bankaları için ATM üretecek

Savunma sanayiinde güvenlik güçlerine yüksek teknolojiye dayalı ürünler kazandıran ASELSAN, sahip olduğu kabiliyetlerle ulaşım, enerji, sağlık, otomasyon başta olmak üzere bir dizi alanda çözümler üretiyor. ASELSAN son olarak finans alanındaki ihtiyaçları karşılamak için de çalışmalara başladı. ASELSAN, finansal teknolojiler alanındaki ilk sözleşmesini 7 kamu bankası ve Bileşim AŞ ile imzaladı. Sözleşme kapsamında 10 bin ATM temin edilecek.

Halkbank, 84. yaşını kutluyor

Küçük esnaf ve sanayi erbabına uygun koşullarla kredi kullandırma amacıyla 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde kurulan Halkbank, 84. yaşına Türkiye'nin dördüncü büyük bankası konumuyla, aktif büyüklüğünü 965,3 milyar TL'ye yükselterek girdi.

Türk Hava Yolları 89'uncu yılını kutluyor

Devlet Hava Yolları İşletmesi adıyla 1933 yılında 5 uçaklık filosuyla kurulan ve şuan dünyanın en çok noktaya uçan havayolu şirketi unvanına sahip THY 89'ncu kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kuruluşunun 89. yılında THY, uçuş ağını 128 ülkeye, 331 şehre ve 336 uçuş noktasına yükseltti.

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