GWEC CEO'su, rüzgar kapasitesinin geçen yıl 165 gigavatla rekor kırdığını söyledi

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Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) Üst Yöneticisi (CEO) Ben Backwell, küresel rüzgar sektörünün geçen yıl 165 gigavat kapasite kurarak rekor kırdığını, bu yıl ise 180 gigavattan daha fazla kapasitenin devreye alınmasının beklendiğini söyledi.

Backwell, WindEnergy Hamburg etkinliği kapsamında düzenlenen Küresel Rüzgar Piyasası Sahnesi - Açılış Oturumu'nda yaptığı konuşmada, rüzgar sektöründeki hızlı büyümeye rağmen küresel enerji dönüşümünün ihtiyaç duyduğu kapasitenin henüz gerisinde bulunulduğunu belirtti.

Jeopolitik gerilimler ve çatışmalar nedeniyle enerji güvenliğinin yeniden gündemin merkezine geldiğine dikkati çeken Backwell, fosil yakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların ve arz güvenliği endişelerinin enerji sistemlerinde dönüşümü hızlandırdığını ifade etti.

Backwell, enerji dönüşümünün yalnızca rüzgar türbinlerinin kurulmasıyla sağlanamayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Küresel rüzgar sektörü geçen yıl 165 gigavat kapasite kurarak rekor kırdı, bu yıl ise 180 gigavattan daha fazla kapasitenin devreye alınması bekleniyor. Rüzgar enerjisi, güneş, enerji depolama ve elektrik şebekeleriyle entegre şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Enerji sisteminin bütüncül olarak ele alınması önemli. Erken dönemde yoğun rüzgar yatırımı yapılan bazı piyasalarda elektrik üretiminde kısıntı ve gün içindeki negatif elektrik fiyatları sorun oluşturuyor, ancak bu sorunlar teknik olarak çözülebilir. Rüzgar sektörünün ekonomik ve toplumsal faydalarının daha güçlü şekilde anlatılması gerekiyor. Rüzgar sektörü, istihdam ve yatırım oluşturma, enerji sistemlerinin gelişimine katkı sağlama ve enerji dönüşümünü destekleme potansiyeli yüksek bir alan. Sektör bu mesajı kasımda Antalya'da düzenlenecek COP31'de de gündeme taşıyacak. Rüzgar enerjisinin elektrifikasyon ve enerji dönüşümünün merkezindeki rolü ortaya konulacak."

Türkiye rüzgar enerjisi kurulu gücünde 15 gigavatı geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan da Türkiye'nin rüzgar enerjisinde mevcut yaklaşık 15 gigavatlık kapasitesini gelecek 10 yılda yaklaşık 40 gigavata çıkarmayı, denizüstü rüzgarda ise 2035'e kadar 5 gigavat kapasiteye ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Demircan, enerji sektöründe jeopolitik gerilimler, enerji güvenliği ve iklim değişikliği nedeniyle yeni bir döneme girildiğini, Türkiye'nin enerji politikasını yerli ve yenilenebilir kaynakların artırılması, arz güvenliğinin sağlanması ve artan enerji talebinin karşılanması ekseninde şekillendirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin enerji talebinin son 10 yılda yıllık ortalama yüzde 5'in üzerinde arttığına dikkati çeken Demircan, gelecek dönemde de yıllık yaklaşık yüzde 4-5 seviyesinde büyüme beklediklerini ve üretim portföyünün bu talebe göre hazırlanması gerektiğini söyledi.

İlk denizüstü rüzgar ihalesi 2027'de

Denizüstü rüzgar projelerine de değinen Demircan, teknik şartname çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu, ilk denizüstü rüzgar ihalesinin 2027'nin ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi.

Demircan, "2035'e kadar her yıl yaklaşık 1 gigavatlık ilave denizüstü rüzgar projesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 2035'e kadar 5 gigavatlık denizüstü rüzgar kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının önündeki temel sorunlardan birinin finansmana erişim olduğunu, küresel iklim hedeflerine ulaşmak için mevcut yatırım seviyelerinin artırılması gerektiğini belirten Demircan, şöyle devam etti:

"Türkiye, yenilenebilir enerji alanında güçlü bir sanayi ve insan kaynağı kapasitesi oluşturdu. Ancak yeni yatırımların hayata geçirilmesi için finansman araçlarının çeşitlendirilmesine ihtiyaç bulunuyor. Finans kuruluşlarının enerji sektörünün dinamiklerini daha yakından anlaması gerekiyor. Yenilenebilir enerji yatırımları için yeni finansman modellerinin geliştirilmesi önemli."

Türkiye'nin COP31'e Antalya'da ev sahipliği yapacağını hatırlatan Demircan, zirvede yenilenebilir enerji ve karbon nötr hedeflerine ilişkin iddialı adımların gündeme geleceğini söyledi.

Demircan, COP31'in ülkeler arasındaki enerji işbirliğinin ve elektrik enterkonneksiyonlarının geliştirilmesi açısından da önemli bir fırsat oluşturacağını ifade etti.

Kaynak: AA