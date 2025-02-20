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GüzelEnerji ve Otojet, Business Honors Awards'ta Ödül Kazandı

GüzelEnerji ve Otojet, Business Honors Awards'ta Ödül Kazandı
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OYAK Enerji Sektörü Şirketleri'nden GüzelEnerji ve Otojet, Business Honors Awards'ta birçok ödül alarak enerji sektöründe önemli bir başarıya imza attı. GüzelEnerji, Hijyen Kalkanı Projesi ile 'Dijital Dönüşüm ve Teknoloji' kategorisinde ödül kazanırken, Otojet 'En İyi Etkinlik' ödülünü aldı.

OYAK Enerji Sektörü Şirketleri çatısı altında faaliyetlerini sürdüren GüzelEnerji ve Otojet, Business Honors Awards'ta önemli bir başarıya imza attı. GüzelEnerji, Club TotalEnergies uygulaması ve Hijyen Kalkanı Projesi, Otojet ise lansman etkinliğiyle ödül aldı.

OYAK Enerji Sektörü Şirketlerinden GüzelEnerji ve Otojet, iş dünyasının önde gelen organizasyonlarından Business Honors Awards'tan ödüllerle döndü. Otojet'in "En İyi Etkinlik" kategorisinde ödül kazandığı yarışmada, GüzelEnerji Hijyen Kalkanı Projesi ile "Enerji - İş Geliştirme - Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" kategorisinde ve Club TotalEnergies uygulaması ile "Enerji - Pazarlama - En İyi Müşteri Deneyimi Projesi" kategorisinde toplamda iki ödülün sahibi oldu.

Elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz mobilite, güvenli şarj ve konforlu seyahat imkanı sunma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam eden Otojet, düzenlediği basın lansmanı ile "En İyi Etkinlik" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ana seyahat güzergahlarında yüksek güçlü şarj istasyonları kurmak için çalışmalara başlayan Otojet, 2025 yılı sonuna kadar Türkiye'nin en hızlı şarj ağlarından birini hayata geçirmeyi hedefliyor.

Temizlik süreçlerini dijitalleştirdi

GüzelEnerji, TotalEnergies İstasyonları ve M Oil istasyonlarındaki hijyen standartlarını yeni bir boyuta taşımak amacıyla geliştirdiği Hijyen Kalkanı Projesi ile Business Honors Awards'ta "Enerji - İş Geliştirme - Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" kategorisinde ödülün sahibi oldu.

İstasyonlardaki tuvalet temizliğinin merkezi olarak planlandığı ve yapay zeka ile de desteklenen Hijyen Kalkanı Projesi, süreçlerin dijital olarak takip edilmesine olanak sağlıyor. Proje ile hijyen standartlarının yanı sıra müşteri memnuniyetinin de en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Club TotalEnergies uygulaması ile TotalEnergies İstasyonları'ndan alışveriş yapan misafirlerine birçok avantaj sağlayan GüzelEnerji, söz konusu uygulama ile Business Honors Awards'ta "Enerji - Pazarlama - En İyi Müşteri Deneyimi Projesi" kategorisinde ödül aldı.

Yapılan açıklamaya göre, sınırlı müşteri etkileşimini artırmak, modern bir sadakat sistemi ve kişiselleştirilmiş deneyim platformu oluşturmak hedefi ile geliştirilen Club TotalEnergies uygulaması, yakıtın marka kararını veren, mobil teknolojileri aktif olarak kullanan bireysel ve kurumsal otomobil kullanıcılarını hedefliyor. Uygulama, yapay zeka destekli asistan, oyunlaştırma ve mobil ödeme gibi yenilikçi teknolojilerle kazançlı, interaktif ve kişisel bir deneyim sunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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