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Gürün'de ferdi kredilere yönelik toplantı yapıldı

Gürün'de ferdi kredilere yönelik toplantı yapıldı

Ekonomi Haberleri

Sivas'ın Gürün ilçesinde orman köylülerine yönelik verilecek olan ferdi kredilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde orman köylülerine yönelik verilecek olan ferdi kredilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sivas Orman işletme Müdürlüğü Kangal Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2023 Yılı ORKÖY destekleri çerçevesinde Gürün İlçesinde bulunan orman köylülerine yönelik verilecek olan ferdi kredilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Gürün Asef Çoban Anadolu Lisesi Konferans salonunda yapılan toplantıya Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, İşletme Şefi Osman Taş, muhtarlar ve orman köylüleri katıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Orman İşletme Müdürlüğü Kangal Sivas Ekonomi Haberler

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