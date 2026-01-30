Haberler

Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak farklı kategorilerdeki en dikkat çekici fotoğrafları seçti. Baran, özellikle Ankara fotoğraflarına öncelik verdiklerini belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Baran, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" başlıklı fotoğrafını tercih eden Baran, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet", "Haber" kategorisinde ise Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" karelerini seçti.

Baran, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'ın "Hareket zamanı" karesini ve "Günlük Hayat" kategorisinde yine Harun Özalp imzalı "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafını tercih etti.

"Ankara karelerine öncelik verdik"

Baran, AA'nın her sene yaptığı "Yılın Kareleri" oylamasının çok değerli bir yarışma olduğunu belirterek, fotoğrafları çeken foto muhabirlerini tebrik etti.

Seçim yaparken oldukça zorlandığını vurgulayan Baran, "Genellikle Ankara karelerine öncelik verdik. Ankara ile ilgili bir gayretin içindeyiz. Seçim yaparken hoşumuza da giden karelerden yana tercihimizi kullandık." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
