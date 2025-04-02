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Gürsel Baran'dan Boykot Çağrılarına Tepki

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Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, boykot çağrılarını eleştirerek, bunun yerli üretime olumsuz etki yapacağını ve ekonomiyi dengesizleştireceğini ifade etti. Tüccar, sanayici ve işçilerin alın terinin heba edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, boykotun, yerli ve milli üretimin, ticaretin, istihdamın ve vergi gelirlerinin altına mayın döşemek olacağını belirterek, "Tüccarımızın, sanayicimizin alın terini, milletimizin geleceğini heba etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, boykot çağrılarına karşı itidal çağrısında bulundu.

Son günlerde yerli ve milli ürünlere yapılan boykot çağrılarının, ekonomik ve sosyal hayat üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilere dikkati çeken Baran, kaydetti:

"Son dönemde ekonomimizi hedef alan çağrıları iş dünyası olarak kaygıyla izliyoruz. Bu süreçte piyasaları dengesizleştirecek, ekonomimizi ve sosyal hayatı olumsuz etkileyecek eylemleri ve boykot çağrılarını doğru bulmuyoruz. Boykot, yerli ve milli üretimin, ticaretin, istihdamın ve vergi gelirlerinin altına mayın döşemek olur. Tüccarımızın, sanayicimizin, işçimizin alın terini, milletimizin geleceğini heba etmemeliyiz. Üreticisinden işletme sahibine, tedarikçisinden çalışanına, milletimizin her bir ferdine olumsuz yansımaları olacak çağrılara prim vermeyelim. Bu süreci ayrıştırarak boykotlarla değil, birlik ve beraberlik içinde, ülkemizi nasıl daha da geliştirebileceğimize odaklanarak geçirmeliyiz. Milletimizi itidalli olmaya davet ediyorum."

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Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi
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