Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Samsun TSO'yu ziyaret etti

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Giorgi Romanadze ve beraberindeki heyet, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, iş birliği için hazır olduklarını söyledi.

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Giorgi Romanadze ve beraberindeki heyeti kabulünde konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki ülke arasındaki ticareti daha da artırmak ve geliştirmek için iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Giorgi Romanadze ve beraberindeki heyet, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Hasan Tahsin Şengül, MÜSİAD Batum Başkanı Hamza Köse'nin de bulunduğu ziyarette, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve ticari ilişkiler ele alınarak, görüş alışverişinde bulunuldu.

Romanadze: "Sizleri yabancı olarak değil, dostumuz olarak görüyoruz"

Samsun'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Giorgi Romanadze, "Türkiye ile Gürcistan arasında geçmişten gelen çok güzel ilişkiler var. TSO'lar olarak bu güzel ilişkilere daha da fazla katkı sağlamalıyız. Bizim amacımız, iki ülke arasındaki iş insanlarını bir araya getirmek ve işlerini kolaylaştırmak. Serbest ticaret anlaşmalarımız sayesinde Avrupa Birliği ülkelerine ve daha birçok ülkeye vergiden muaf bir şekilde ürün ihraç edebiliyoruz. Ham mamul ya da yarı mamulü Türkiye'den getirerek, Gürcistan'da işleyebilir, oradan birçok ülkeye gümrük vergisi ödemeden ihracat yapabilirsiniz. Bu avantajdan daha çok Türk sanayicisinin faydalanmasını istiyoruz. Çünkü biz sizleri yabancı olarak kabul etmiyoruz. Biz sizleri dost olarak kabul ediyoruz. Biz iki ülkenin karşılıklı ticaretinin artması için her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Murzioğlu: "Gönül köprümüz var"

Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise Samsun'un ekonomi, sanayi ve ihracat potansiyelinin yanı sıra öne çıkan sektörlerine ilişkin bilgiler verdi. Samsun'u Karadeniz'in en büyük ili ve parlayan yıldızı olarak misafirlerine tanıtan Başkan Murzioğlu, "Samsun, gerek bulunduğu stratejik konumu, gerekse sahip olduğu mal ve hizmetler üretimi altyapısıyla ekonomik faaliyetleri oldukça geniş bir yelpazeye yayılmış yükselen bir şehirdir. Oldukça geniş yelpazede üretimin gerçekleştiği Samsun'dan 2022 yılında dünyanın 176 ülkesine, 6 serbest bölgeye 86 fasılda 1 milyar 317 milyon dolar olarak ihracat gerçekleşmiştir. Bu toplantının iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından çok büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. İki ülke arasında gönül köprüsü var. Adeta etle tırnak gibiyiz. Yapacağımız bu görüşmeler neticesinde ticaret hacmimizin daha üst seviyelere çıkacağına inanıyoruz. Oda olarak ticari işbirliğimizi geliştirmek için de elimizden gelen çabayı göstermeye hazırız" diye konuştu.

Ziyaret, anı takdiminin ardından sona erdi. - SAMSUN