Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 35 bin 107 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 12 bin 491 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 38 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 36 bin 345 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 35 bin 107 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 12 bin 491 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 17,5 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 25 bin 18 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 342 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA