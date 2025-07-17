Güneydoğu Anadolu'nun Hububat İhracatı Yüzde 8,7 Artış Gösterdi

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 1.76 milyar dolara ulaştı. Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Gaziantep'in ihracatında önemli bir rol oynadıklarını belirtti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 1 milyar 762 milyon 472 bin dolara ulaştı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu'dan ocak-haziran döneminde 2 milyon 188 bin 698 ton hububat ihracatından 1 milyar 762 milyon 472 bin dolar gelir elde edildi.

Böylece, geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 8,7, miktarda da yüzde 3,9 artış yaşandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Güneydoğu'da yılın ilk yarısında en fazla ihracat yapan sektör olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Güneydoğu'nun 5,8 milyar dolara yaklaşan 6 aylık toplam ihracatının yüzde 30'dan fazlasını hububat sektörünün gerçekleştirdiğine dikkati çeken Kadooğlu, Gaziantep'in hububat ihracatının yılın ilk yarısında yüzde 6,6 artışla 1,5 milyar dolara ulaştığını ve bölgedeki hububat ihracatının yüzde 80'den fazlasının buradan yapıldığını bildirdi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Ekonomi
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