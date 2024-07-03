Güneydoğu Anadolu İhracatı Haziran Ayında Azaldı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Haziran ayına ilişkin ihracat verilerini kamuoyu ile paylaştı. Yapılan basın açıklamasına göre, bölgenin Haziran ihracatı 768 milyon dolar olarak gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 oranında bir azalma yaşandı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "İhracatçılarımızın yaşadığı sorunlar ve global ticaret alışkanlıklarındaki değişiklikler rakamlarımıza dönem dönem yansıyor. 9 günlük bayram tatili ile birlikte yaşanan bu durum rakamlarımızı Haziran ayında bir miktar geriye itti. Yapacağımız faaliyetler ve ortaya koyacağımız vizyonla birlikte önümüzdeki dönemde bu düşüşü telafi edeceğimizi düşünüyorum. Bölgemizden bu ay 768 milyon dolar Gaziantep'ten ise 652 milyon dolar ihracat yapıldı" dedi.

GAİB'in yayınladığı yazılı açıklamaya göre, yılın ilk 6 ayında bölgeden 5,5 milyar dolarlık ihracat kayda alınırken, en çok ihracat yapan 6. Şehir konumundaki Gaziantep'ten ise 4,8 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Bölgenin bu dönemde en çok ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Suudi Arabistan, İtalya, Almanya, Libya, İran ve Cibuti olurken, en fazla ihracat yapılan ürün grupları ise makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ağaç ve orman ürünleri ile demir-çelik mamulleri olarak açıklandı.

"Sektörel bilinci artırmaya yönelik önemli adımlar atıyoruz"

Haziran ayında sektörel bazda yapılacak çalışmalar ve ihracatın geliştirilmesi adına yeni projeler üzerinde yoğunlaştıklarını belirten Kileci, "Sektörel bilinci artırmaya yönelik önemli adımlar atıyoruz. Tekstil Birliğimizin Doku Kumaş Tasarım Yarışmasının başvuruları devam ediyor. Tasarlayın Dokuyalım Makine Halısı Tasarım Yarışmamızın da I. Jüri değerlendirmesini geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdik. Sektörde yer edinmek isteyen tüm gençlerimizi yarışmalarımıza bekliyoruz. Gençlerimize yarışmalarımız hakkında bilgi vermek ve sektörlerimizde yaşanan güncel gelişmeleri aktarmak amacıyla geçtiğimiz ay Gaziantep, Kahramanmaraş, İzmir, Denizli, Uşak, Isparta ve Çanakkale illerindeki üniversitelere ziyaretlerde bulunduk. Halı Birliğimiz tarafından düzenlenen ve Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz Japonya Sektörel Ticaret Heyeti ile bölgenin önde gelen firmalarıyla görüşmeler yaparak ticari ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefledik. Ayrıca Hububat Birliğimiz New York/ABD'de düzenlenen Summer Fancy Food Show Fuarında Türkiye Gıda İhracatçıları standını ziyaret ettiler. Öte yandan ülkemizin onur konuğu olarak yer aldığı 55. Uluslararası Cezayir Fuarına Birliklerimiz stantlı katılım sağladı" ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin düzenlediği 31. Olağan Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne de katıldıklarını belirten Kileci, "Hem TİM 1000 listesinde hem de İSO 500 listesinde bölgemizden birçok firma yer aldı. Yaptığımız işlerden böyle güzel dönüşler almak bizi mutlu ediyor. Biz bu dönüşleri artırmak, ihracatçılarımızın karşılaştığı zorlukları aşmak ve ihracatımızın büyümesini sağlamak için faaliyetlerimize her gün bir yenisi eklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP