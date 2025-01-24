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Güneydoğu Anadolu'da 2,45 Milyon TL Para Ödüllü Doku Kumaş Tasarım Yarışması Başlıyor

Güneydoğu Anadolu'da 2,45 Milyon TL Para Ödüllü Doku Kumaş Tasarım Yarışması Başlıyor
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Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, 2 milyon 450 bin TL ödüllü 'Doku Kumaş Tasarım Yarışması'na başvuruları almaya başladı. Yarışmada genç tasarımcıların özgün ve sürdürülebilir kumaş tasarımları ödüllendirilecek. Son başvuru tarihi 2 Mayıs.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin bu yıl beşincisini düzenlediği 2 milyon 450 bin TL para ödüllü "Doku Kumaş Tasarım Yarışması"na başvurular başladı.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin sürdürülebilir ve katma değerli tekstil ihracatına katkı sağlamak için genç tasarımcılara yönelik bu yıl beşincisini düzenlediği 2 milyon 450 bin TL para ödüllü "Doku Kumaş Tasarım Yarışması"na başvurular başladı.

GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci: "Yarışma sayesinde ihraç edilme potansiyeli yüksek, özgün ve katma değerli yeni kumaş tasarımlarını ve genç tasarımcıları sektöre kazandırıyoruz. Yarışmanın aynı zamanda sürdürülebilir ve doğa dostu tasarımlar için bir ilham kaynağı olmasını hedefliyoruz" dedi

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonu ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteğiyle sürdürülebilir ve katma değerli tekstil ihracatına katlı sağlamak amacıyla bu yıl beşincisi düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması'na başvurular başladı. "Dokuma, örme ve baskı" şeklinde 3 ayrı kategoride genç tasarımcıları sektöre kazandırmak amacıyla düzenlenecek yarışmada toplam 2,45 milyon TL para ödülü verilecek.

"Gençler geleceğe ışık tutacak"

Türkiye'nin 2024 yılı tekstil ihracatının 9,4 milyar dolar olduğunu ve Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın bölge ihracatında yeni bir pencere açtığını belirten GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, gençlerin tasarım fikirlerinin sektörün geleceğine ışık tutacağını ifade etti. Yarışma sayesinde ihraç edilme potansiyeli yüksek, özgün ve katma değerli yeni kumaş tasarımlarını ve genç tasarımcıları sektöre kazandırdıklarına dikkat çeken Kileci, "Moda ve tekstil sektöründe tasarım, yalnızca estetik bir ifade değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla şekillenen bir yolculuktur. Her geçen gün hızla değişen ve dönüşen sektörümüzde, tasarımcılarımızın yeteneklerini özgürce ifade etmelerinin yanı sıra, sürdürülebilirlik ve çevre bilincini ön planda tutarak daha iyi bir gelecek inşa etme sorumluluğu taşıdığını düşünüyoruz. Bu bağlamda, Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın sadece yenilikçi ve özgün tasarımların ortaya çıkacağı bir platform olmasını değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve doğa dostu tasarımlar için bir ilham kaynağı olmasını hedefliyoruz. Bu yarışma, yalnızca teknik ve estetik becerilerin sergilendiği bir alan değil; aynı zamanda geleceğin tasarım anlayışına yön verecek bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

Son başvuru tarihi 2 Mayıs

"Dokuma, örme ve baskı" şeklinde 3 ayrı kategoride düzenlenecek yarışmada her bir kategoride birincilere 350 bin TL, ikincilere 250 bin TL ve üçüncülere 150 bin TL para ödülü verilecek. Yarışmada ayrıca 200 bin TL tutarında Sürdürülebilirlik Özel Ödülü bulunuyor.

Toplam para ödülü 2 milyon 450 bin TL olan yarışmada, ayrıca her bir kategorinin birincileri Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirme neticesinde uygun görülmesi halinde 1 yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitim görme imkanına sahip olabilecek. Ek olarak her bir kategoride dereceye giren ilk 3 finalist ile Sürdürülebilirlik Özel Ödülü sahibine Tekstil ve Moda Fuarını Ziyaret Ödülü ve PR ve Tanıtım Desteği Ödülü verilecek. Yarışmaya son başvuru 2 Mayıs. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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