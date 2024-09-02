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Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ağustos Ayı İhracatı Azaldı

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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), ağustos ayına ait ihracat verilerini açıkladı. Bölgenin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 2,3 oranında azaldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), ağustos ayına ait ihracat verilerini açıkladı. Ağustos ayında bölgenin ihracatı 1 milyar 20 milyon 69 bin dolar olarak gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 oranında bir azalış yaşandı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, konuyla ilgili değerlendirmesinde Türk ihracatçısının son bir yıldır ciddi zorluklarla karşılaştığını ifade ederek, "Türk ihracatçısı, mevcut ekonomik şartlarda ve küresel konjonktürde en iyi şekilde performans göstererek ülkemizi belirli bir seviyeye taşıdı. Ancak, son dönemde yaşanan zorluklar, rekabetçiliğimizin azaldığını ve bu durumun ihracatçılarımız üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu gösteriyor. Bu zorluklarla başa çıkmak ve rekabet gücümüzü artırmak adına çeşitli stratejiler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Verilere göre, ağustos ayında bölgeden yapılan ihracatın 1 milyar doları bulduğu, Gaziantep'in ise 851,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiği belirtildi. Yılın ilk sekiz ayında bölgeden toplamda 7,6 milyar dolarlık ihracat kaydedilirken, Gaziantep'in bu dönemde 6,5 milyar dolarlık ihracat yaptığı ifade edildi.

Bölgenin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Libya, İran ve Cibuti olarak açıklandı. En fazla ihracat yapılan ürün grupları arasında makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ağaç ve orman ürünleri ile demir-çelik mamulleri yer aldı.

"Fuar sayesinde sektördeki son gelişmeleri yakından takip ettik'

Ağustos ayında GAİB'in gerçekleştirdiği önemli faaliyetlere de değinen Koordinatör Başkan Kileci, " Ağustos ayı, ihracat ve bölgesel ticaret alanında önemli adımlar attığımız, yürüttüğümüz faaliyetler ile hareketli ve verimli bir dönem oldu. Bu yıl 4.'sünü düzenlediğimiz Doku Kumaş Tasarım Yarışmamızın ilk jüri değerlendirmesini birlik binamızda tamamladık. Ayrıca, İstanbul'da düzenlenen IFCO Hazır Giyim ve Moda Fuarı'na katıldık. Bu fuar, dijital dönüşüm, akıllı giyim, teknik tekstiller ve sürdürülebilirlik konularında tasarım, etkileşim ve deneyimi bir araya getiren önemli bir fuardı. Fuar sayesinde sektördeki son gelişmeleri yakından takip ettik" ifadelerini kullandı.

"Ağustos ayında eğitim faaliyetlerimize de hız kesmeden devam ettik"

"Ağustos ayında eğitim faaliyetlerimize de hız kesmeden devam ettik. Gerçekleştirdiğimiz 9 webinar ile 2991 kişiye ulaştık. İhracatçılarımızın karşılaştığı tüm engelleri aşmak ve ihracatımızın büyümesini sürdürülebilir bir şekilde sağlamak amacıyla, her geçen gün yenilikçi adımlar atmaya ve faaliyetlerimizi artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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