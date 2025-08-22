Güney Marmara'nın Geleceği İçin Stratejik Çalıştaylar

Güney Marmara'nın Geleceği İçin Stratejik Çalıştaylar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 'Ufuk 2040-Kalkınma Ajansları Vizyon Çalıştayları', Balıkesir ve Çanakkale'de gerçekleştirildi. Çalıştayda, bölgenin kalkınma hedefleri, öncelikli alanlar ve sürdürülebilir kalkınma konuları üzerinde görüşler paylaşıldı.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) koordinasyonunda, TR22 Bölgesi'nin 2040'a uzanan kalkınma vizyonunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Ufuk 2040-Kalkınma Ajansları Vizyon Çalıştayları" Balıkesir ve Çanakkale'de paydaş katılımları ile gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda GMKA tarafından gerçekleştirilen çalıştaylarda; kalkınma ajanslarının dünü, bugünü ve geleceği konulu oturumlar gerçekleştirilirken; Bölgenin kalkınma hedeflerine, ajansın üstleneceği rollere ve kurumsal yapılanmalarına ilişkin yol haritası, öncelikli alanlar ve eylem fikirleri üzerine görüşler paylaşıldı.

Çalıştaylar bölgesel öncelikleri belirledi

Balıkesir GMKA merkez binasında ve Çanakkale Yatırım Destek Ofisinde gerçekleştirilen çalıştaylarda GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanı Deniz Şahin Cinoğlu da hazır bulundu. Çalıştayda katılımcılar; yeşil ve döngüsel üretimden tarım-gıda değer zincirine, teknoloji ve girişimcilik ekosisteminden turizm ve kültür ekonomisine kadar pek çok başlıkta görüşlerini dile getirdi. Oturumlarda Güney Marmara Bölgesinde sanayi iş birlikleri ile tarım-sanayi entegrasyonu, sürdürülebilir turizm, kültürel mirasın korunması ve yeşil büyüme temaları gibi konular ele alındı.

"Bölgemiz çok geniş yelpazede öncelik seçebilecek bir bölge"

Çalıştay öncesi paydaşlara vizyon çalıştayları hakkında bilgi veren GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, "Değerli paydaşlarımız, Güney Marmara'nın geleceğini konuşmak üzere bugün bir aradayız. Bölgemiz; sanayisi, tarımı, turizmi ve girişimcilik ekosistemiyle çok geniş yelpazede öncelik seçebilecek bir bölge. Ufuk 2040 süreci bize, bu potansiyeli ortak vizyonla şekillendirme fırsatı sunuyor. Bu çalıştaylar yeşil ve döngüsel üretimden turizme, tarım-gıda zincirinden teknolojiye kadar birçok alanda güçlü bir yol haritası ortaya koymak için yardımcı olacak. Paydaşlarımızın birikimi ve katkısı sayesinde sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen somut adımlar atılabilecektir" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti

İsrail mezalimi yüzünden Ortadoğu'da bir ilk gerçekleşti
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi

10 ilde kapsamlı seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
Özlem Çerçioğlu konserdeki boş koltukların suçunu Fenerbahçe'ye attı

Özlem Çerçioğlu boş koltukların faturasını Fenerbahçe'ye kesti
Bir günde 3 kadının öldüğü kentte sır perdesi aralandı

Bir günde 3 kadının öldüğü ilçede sır perdesi aralandı
Sıcak hava yürüyüşü engelledi, Hülya Avşar evdeki doğal halini paylaştı

Sıcaktan bunalan Hülya Avşar, doğal halini paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti

AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.