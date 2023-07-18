Gündoğdu Mobilya, Göktekin Enerji ile İş Birliği Yaparak Çatı GES Uygulamasını Başlattı

Yerli mobilya markası Gündoğdu Mobilya, Göktekin Enerji ile iş birliği yaparak Çatı GES uygulamasını başlattı. Bu iş birliği sayesinde enerji maliyetlerini azaltmayı hedefleyen marka, tüketicilere uygun fiyatlı mobilyalar sunmayı planlıyor. Gündoğdu Mobilya Yön. Kurulu Üyesi Okan Gündoğdu, bu sistemin sürdürülebilir bir enerji kaynağı olduğunu ve elektrik faturasında tasarruf sağladığını belirtti. Ayrıca enerji tasarrufunu ürün fiyatlarına yansıtacaklarını ve sektöre örnek olacaklarını ifade etti.

Yerli mobilya markası Gündoğdu Mobilya, Göktekin Enerji ile iş birliğine gittiğini duyurdu. İş birliğiyle Çatı GES uygulamasını başlatan marka, enerji maliyetlerini azaltıp tüketicilere uygun fiyatlı mobilyalar sunmayı amaçlıyor.

Gündoğdu Mobilya Yön. Kurulu Üyesi Okan Gündoğdu konuya dair "Küresel nüfus oranı yükseldikçe, enerji ve üretim ihtiyacı da artıyor. Fakat mevcut enerji türleriyle bu büyümenin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün değil. Bu sebeple sürdürülebilirlik, çağımızın en önemli meselesi olarak kabul görmeli. Biz de Göktekin Enerji ile iş birliğine imza atarak Çatı GES kurulumunu tamamladık. Kurulum gücü 1889,4 kWp olan bu sistem, yıllık 1864,948 kWh enerji üretim kapasitesine sahip. Mevcut haliyle üretim için ihtiyaç duyduğumuz enerjinin önemli kısmını buradan karşılayabiliyoruz" dedi.

"FATURA MALİYETLERİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Çatı GES sisteminin sağladığı avantajlara dair bilgi veren Okan Gündoğdu, "Henüz hayata geçirdiğimiz bu sistemin pek çok avantajı var. Bunlardan en önemlisi elbette sürdürülebilir bir enerji kaynağı olması. İkinci olarak da elektrik faturasında tasarrufa kapı aralaması olarak gösterilebilir. Sistemin düşük bakım maliyetine sahip olması ve çevresel faydaları da oldukça önemli. Enerji alanında bağımsızlık ve enerji güvencesi de işletme devamlılığı açısından kritik bir öneme sahip" şeklinde konuştu.

"ENERJİ TASARRUFUNU ÜRÜN FİYATLARINA YANSITACAĞIZ"

Enerjide elde edilen tasarrufun tüketiciler için de faydası olduğunu kaydeden Gündoğdu, "Bu sistem sayesinde enerjiden elde edeceğimiz tasarrufu fiyatlarımıza yansıtmayı planlıyoruz. Böylece tüketici de yatırımımızdan payına düşeni alacak. Benimsediğimiz bu politikayla biz de rekabet avantajı elde edeceğiz. Üstelik attığımız bu adımla sektöre örnek olacağımızı ve diğer işletmelerin de doğa dostu çözümlere geçmelerini teşvik edeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

"ENERJİ FİYATLARINDAKİ DALGALANMALAR ARTIK KORKUTUCU DEĞİL"

Gündoğdu Mobilya Yön. Kurulu Üyesi Okan Gündoğdu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Enerji maliyeti, biz gibi üreticilerin en büyük gider kalemlerinden birini oluşturuyor. Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler de ilk olarak enerji fiyatlarının yukarı yönlü seyir izlemesine sebep oluyor. Bu da uzun vadeli planlar yaparken oldukça zorlanmamıza sebep oluyor. Bugün geldiğimiz noktada enerjimizi ihtiyacımızı büyük ölçüde sürdürülebilirlik odağına çekiyoruz. Haliyle enerji fiyatlarındaki dalgalanmalardan da minimum seviyede etkileniyoruz."