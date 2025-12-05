Gündem yaratacak iddia: Memura 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi geri çekildi

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeyle, yaklaşık 34 bin 200 kariyer meslek mensubu ve yöneticiye 1 bin 433 TL ile 54 bin 180 TL arasında değişen ilave maaş artışı yapılması kabul edildi. Ek zamların yeni yıldan itibaren geçerli olması ve ocak ayında memur maaş zammıyla birlikte yeniden yükselmesi planlanıyordu.

KOMİSYONDAN KABUL EDİLMİŞTİ AMA...

NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın haberine göre; üst düzey bürokratlar, yöneticiler ile kariyer personeline verilmesi planlanan 30 bin TL seyyanen zam teklifinin komisyonda kabul edilmesine rağmen "Vergi Paketi"nden çıkarıldığı öne sürüldü.

"ÇALIŞMA BARIŞINI BOZAR" ELEŞTİRİSİ

CHP'nin "taşradakiler de yararlansın" demesi üzerine komisyonda uzlaşma çıkmamıştı. AK Parti'nin de "çalışma barışını bozacağı" eleştirileri nedeniyle düzenlemeyi genel kurula sunmaktan vazgeçtiği iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, kamu yönetimindeki belirli üst düzey pozisyonlara yönelik bir maaş düzenlemesi kabul edilmişti. Düzenlemeye göre, genel müdür, daire başkanı, müfettiş ve uzman gibi "kariyer meslek" statüsündeki personelin maaşlarına 30 bin lira seyyanen zam yapılacaktı.

HANGİ POZİSYONLAR YARARLANACAK?

Zamdan yararlanacaklar arasında TBMM Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, TÜİK Başkanı, büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanı, bakanlık müşavirleri, genel müdürler, il emniyet müdürleri ve defterdarlar gibi yaklaşık 30 bin üst düzey yönetici, müfettiş ve uzman bulunuyordu.